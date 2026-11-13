Primăria Bucureşti anunţă primele măsuri de eficientizare după „dezastrul de la STB”: concedieri, tăieri de sporuri, renegocieri

Primăria Bucureşti a anunţat, vineri seară, primele măsuri de eficientizare după „dezastrul găsit la STB”. Este vorba despre digitalizare şi controlul consumurilor, reducerea cheltuielilor de personal, renegocierea contractului colectiv de muncă şi folosirea eficientă a atelierelor proprii.

Măsuri de eficientizare

Primele măsuri de eficientizare au fost distribuite pe Facebook, pe contul primăriei:

Digitalizarea şi controlul consumurilor

„Introducem la STB foaia de parcurs electronică, pentru ca numărul de kilometri parcurşi şi consumul de combustibil să poată fi urmărite prin datele transmise de vehicule. În felul acesta, eliminăm diferenţele din evidenţe şi reducerea pierderilor”, arată oficialii instituţiei citate.

Mai multe posibilităţi de cumpărare a biletelor

„Extindem reţeaua de vânzare prin parteneriate cu Meridian Taxi şi Selpay. De asemenea, de la 1 decembrie, titlurile de călătorie se vor putea cumpăra şi de la cele 300 de parcometre ale Companiei Municipale Parking”, se mai arată în anunţ.

Reducerea cheltuielilor cu personalul

Primăria precizează că administratorul judiciar Remus Borza a prezentat măsuri de reducere a organigramei.

Astfel, 919 posturi vacante au fost desfiinţate, iar pentru 796 de posturi ocupate au fost emise preavize.

„Sunt vizaţi cei care au abateri disciplinare, depistaţi sub influenţa alcoolului, cercetaţi pentru furt de combustibil sau certaţi cu legea”, arată Primăria Bucureşti.

De asemenea, au fost eliminate 44 de funcţii de conducere din cele 163 existente.

„Organigrama urmează să fie redusă cu 1.709 posturi, iar obiectivul pe termen mediu este o companie cu aproximativ 7.000 de angajaţi”, se mai arată în comunicat.

Renegocierea contractului colectiv de muncă

Numărul tipurilor de sporuri a fost redus de la 36 la 32.

„Au fost eliminate beneficii considerate nejustificate economic, iar salariile compensatorii prevăzute în caz de plecare au fost reduse de la 16–20 de salarii la 2–4, în funcţie de vechime”, anunţă Primăria Bucureşti.

Folosirea mai eficientă a atelierelor proprii

„Urmărim creşterea capacităţii de reparaţii interne şi reducerea dependenţei de firmele private. Acum sunt contracte cu 21 de societăţi pentru partea de reparaţii”, precizează primăria.

Reprezentanţii acesteia menţionează că măsurile de reorganizare vizează structurile supradimensionate, cheltuielile nejustificate, contractele ineficiente şi activităţile care produc pierderi.

„Propunerile privind reorganizarea transportului de noapte sunt încă în analiză şi nu reprezintă decizii adoptate”, anunţă municipalitatea.

O situație foarte proastă

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri, că situaţia financiară a STB, acumulată în mai mulţi ani, este foarte, foarte proastă, iar administratorul judiciar va încerca ca în următorii ani să scape societatea de faliment. El a dat asigurări că transportul public nu va fi afectat de insolvenţă şi se va menţine în aceiaşi parametri pe care îi avem în acest moment, poate chiar se vor îmbunătăţi, datorită eficientizării.

Editor : Sebastian Eduard