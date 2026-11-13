Live TV

Primăria Bucureşti anunţă primele măsuri de eficientizare după „dezastrul de la STB”: concedieri, tăieri de sporuri, renegocieri

Data actualizării: Data publicării:
autobuze stb in parcare
Foto: STB
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Măsuri de eficientizare O situație foarte proastă

Primăria Bucureşti a anunţat, vineri seară, primele măsuri de eficientizare după „dezastrul găsit la STB”. Este vorba despre digitalizare şi controlul consumurilor, reducerea cheltuielilor de personal, renegocierea contractului colectiv de muncă şi folosirea eficientă a atelierelor proprii.

Măsuri de eficientizare

Primele măsuri de eficientizare au fost distribuite pe Facebook, pe contul primăriei:

Digitalizarea şi controlul consumurilor

„Introducem la STB foaia de parcurs electronică, pentru ca numărul de kilometri parcurşi şi consumul de combustibil să poată fi urmărite prin datele transmise de vehicule. În felul acesta, eliminăm diferenţele din evidenţe şi reducerea pierderilor”, arată oficialii instituţiei citate.

Mai multe posibilităţi de cumpărare a biletelor

„Extindem reţeaua de vânzare prin parteneriate cu Meridian Taxi şi Selpay. De asemenea, de la 1 decembrie, titlurile de călătorie se vor putea cumpăra şi de la cele 300 de parcometre ale Companiei Municipale Parking”, se mai arată în anunţ.

Reducerea cheltuielilor cu personalul

Primăria precizează că administratorul judiciar Remus Borza a prezentat măsuri de reducere a organigramei.

Astfel, 919 posturi vacante au fost desfiinţate, iar pentru 796 de posturi ocupate au fost emise preavize.

„Sunt vizaţi cei care au abateri disciplinare, depistaţi sub influenţa alcoolului, cercetaţi pentru furt de combustibil sau certaţi cu legea”, arată Primăria Bucureşti.

De asemenea, au fost eliminate 44 de funcţii de conducere din cele 163 existente.

„Organigrama urmează să fie redusă cu 1.709 posturi, iar obiectivul pe termen mediu este o companie cu aproximativ 7.000 de angajaţi”, se mai arată în comunicat.

Renegocierea contractului colectiv de muncă

Numărul tipurilor de sporuri a fost redus de la 36 la 32.

„Au fost eliminate beneficii considerate nejustificate economic, iar salariile compensatorii prevăzute în caz de plecare au fost reduse de la 16–20 de salarii la 2–4, în funcţie de vechime”, anunţă Primăria Bucureşti.

Folosirea mai eficientă a atelierelor proprii

„Urmărim creşterea capacităţii de reparaţii interne şi reducerea dependenţei de firmele private. Acum sunt contracte cu 21 de societăţi pentru partea de reparaţii”, precizează primăria.

Reprezentanţii acesteia menţionează că măsurile de reorganizare vizează structurile supradimensionate, cheltuielile nejustificate, contractele ineficiente şi activităţile care produc pierderi.

„Propunerile privind reorganizarea transportului de noapte sunt încă în analiză şi nu reprezintă decizii adoptate”, anunţă municipalitatea.

O situație foarte proastă

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri, că situaţia financiară a STB, acumulată în mai mulţi ani, este foarte, foarte proastă, iar administratorul judiciar va încerca ca în următorii ani să scape societatea de faliment. El a dat asigurări că transportul public nu va fi afectat de insolvenţă şi se va menţine în aceiaşi parametri pe care îi avem în acest moment, poate chiar se vor îmbunătăţi, datorită eficientizării.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
1
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
2
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
loto 2
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
sorin grindeanu
4
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am...
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
5
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Digi Sport
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
foto fb stb
PMB: Cifrele dezastrului de la STB - Pierderi uriașe, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sporuri şi indemnizaţii, furturi
STB noapte
Ciprian Ciucu ia în calcul reducerea frecvenței curselor STB de noapte. Ce linie va fi menținută
stb
STB vrea să scumpească cu 66% tarifele pentru transportul public. Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei ar rămâne fără gratuitate
stb
Concedieri la STB: Au fost emise 796 de preavize. Cine își pierde locul de muncă și ce salarii compensatorii se oferă
stb
Concedieri masive la STB: peste 800 de angajați sunt trimiși acasă. Societatea vrea să reducă la maximum cheltuielile
Recomandările redacţiei
rogobete inquam george calin
Alexandru Rogobete verifică decontările fictive: Pacienții vor primi...
virgil balaceanu in studioul digi24
Ce urmărește cu adevărat Rusia în negocierile cu Ucraina. Axa...
medici-spital-profimedia
Ministrul Sănătății promite noi angajări în spitale. Mii de posturi...
IRELAND DUBLIN EU HEADS OF STATE OR GOVERNMENT INFORMAL MEETING
Cele cinci ţări care vor reprezenta Europa, alături de UE, la...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete cere controale stricte la intrarea în spitale: „Nu se intră ca în gară”. Apel către manageri
De ce nu a reușit Europa să găsească un negociator „supererou” care să-l înfrunte pe Vladimir Putin: cele două aspecte importante
Ministrul Sănătății, mesaj pentru studenții care vor susține examenul de rezidențiat: „Era marilor șefi de secție s-a terminat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, întrerupt în direct la TV: „Te rog frumos, nu mai face asta!”. Noua afecțiune de care suferă
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„La asta nu renunță niciodată!” Dezvăluiri din vestiarul naționalei. Ce pregătește Hagi pentru meciul cu...
Adevărul
Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea...
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...