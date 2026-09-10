Primăria Capitalei a schimbat 28 km de conducte și mai are de modernizat, în această toamnă, alți 37 km. În ce stadiu se află lucrările

Primăria Capitalei anunţă că a schimbat aproape 30 de kilometri de conducte de termoficare în tot Bucureştiul, care traversează 67 de străzi, alimentând 244 de blocuri şi 69 de imobile. Potrivit sursei citate, modernizarea conductelor face parte dintr-un proiect cu fonduri europene, lucrările de modernizare a încă 37 de kilometri de conducte urmând să fie terminate în această toamnă, fiind în stadiu avansat, de peste 95%.

„Am închis şantiere de termie, pe 67 de străzi! 28 de kilometri de conductă am schimbat şi urmează să o recepţionăm în această perioadă. Traversează 67 de străzi din tot Bucureştiul, alimentează 244 de blocuri şi 69 de imobile. Şantierele au fost finalizate, asfaltul deja refăcut, adus la starea iniţială”, informează, joi, reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Potrivit acestora, aceste şantiere se află pe următoarele străzi:

Sectorul 1 - Strada Cluj, Strada Turda, Strada Abrud, Strada Iordache Golescu, Parcul Regina Maria, Intrarea Mânăstirea Bistriţa, Strada Barbu Lăutaru, Strada Radu Greceanu, Calea Griviţei, Bd. Nicolae Titulescu, Strada Petru Rareş, Bd. Banu Manta, Strada Teodosie Rudeanu, Strada Pictor C.C. Szathmary, Strada Frosa Sarandy, Strada Dr. Iacob Felix, Bd. Ion Mihalache;

Sectorul 2 - Str. Maşina de Pâine, Str. Vaporul lui Assan, Str. Irimicului, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Luncşoara, Aleea Deda, Aleea Luncşoara, Str. Doctor Calistrat Grozovici;

Sectoarele 2 şi 3 - Bd. Basarabia, Str. Câmpia Libertăţii, Intr. Gheorghe Tudorache, Str. Ion Ţuculescu, Intr. Sabiţei. Str. Căpitan N. Licăreţ, Str. Gruiul Argeşului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Bd. Nicolae Grigorescu;

Sectoarele 4 şi 5 - Str. Frunzişului, Str. Şoimuş, Str. Haţegului, Str. Stoian Militaru, Intrarea Târgu Frumos, Strada Ghimpaţi, Strada Bucşoiu, Strada Alunişului, Strada Idilei, Strada Timuş Nicolae, Drumul Găzarului, Strada Petre Ţuţea, Parc Flamura, Strada Şerban Constantin, Şos. Giurgiului, Strada Toporaşi, Strada Basarabi, Strada Doljeşti, Strada Ştefan Vodă, Aleea Podul Giurgiului, Strada Podul Giurgiului, Strada Vigoniei, Strada Reşiţa, Strada Straja, Aleea Straja, Strada Grădiştei, Aleea Grădiştei, Aleea Reşiţa A, Aleea Reşiţa B, Aleea Reşiţa C, Strada Urziceni, Strada Luică.

„Modernizarea celor 28 de kilometri de conductă face parte dintr-un proiect cu fonduri europene pe care-l derulăm în această perioadă. Alţi aproape 37 de kilometri sunt în stadiu avansat, de peste 95%, şi vor fi gata în această toamnă”, mai spun reprezentanţii Primăriei Capitalei.

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Editor : Sebastian Eduard