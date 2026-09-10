Live TV

Primăria Capitalei a schimbat 28 km de conducte și mai are de modernizat, în această toamnă, alți 37 km. În ce stadiu se află lucrările

Data publicării:
lucrari
Foto: Facebook / Termoenergetica
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primăria Capitalei anunţă că a schimbat aproape 30 de kilometri de conducte de termoficare în tot Bucureştiul, care traversează 67 de străzi, alimentând 244 de blocuri şi 69 de imobile. Potrivit sursei citate, modernizarea conductelor face parte dintr-un proiect cu fonduri europene, lucrările de modernizare a încă 37 de kilometri de conducte urmând să fie terminate în această toamnă, fiind în stadiu avansat, de peste 95%.

„Am închis şantiere de termie, pe 67 de străzi! 28 de kilometri de conductă am schimbat şi urmează să o recepţionăm în această perioadă. Traversează 67 de străzi din tot Bucureştiul, alimentează 244 de blocuri şi 69 de imobile. Şantierele au fost finalizate, asfaltul deja refăcut, adus la starea iniţială”, informează, joi, reprezentanţii Primăriei Capitalei. 

Potrivit acestora, aceste şantiere se află pe următoarele străzi:

Sectorul 1 - Strada Cluj, Strada Turda, Strada Abrud, Strada Iordache Golescu, Parcul Regina Maria, Intrarea Mânăstirea Bistriţa, Strada Barbu Lăutaru, Strada Radu Greceanu, Calea Griviţei, Bd. Nicolae Titulescu, Strada Petru Rareş, Bd. Banu Manta, Strada Teodosie Rudeanu, Strada Pictor C.C. Szathmary, Strada Frosa Sarandy, Strada Dr. Iacob Felix, Bd. Ion Mihalache;

Sectorul 2 - Str. Maşina de Pâine, Str. Vaporul lui Assan, Str. Irimicului, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Luncşoara, Aleea Deda, Aleea Luncşoara, Str. Doctor Calistrat Grozovici;

Sectoarele 2 şi 3 - Bd. Basarabia, Str. Câmpia Libertăţii, Intr. Gheorghe Tudorache, Str. Ion Ţuculescu, Intr. Sabiţei. Str. Căpitan N. Licăreţ, Str. Gruiul Argeşului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Bd. Nicolae Grigorescu; 

Sectoarele 4 şi 5 - Str. Frunzişului, Str. Şoimuş, Str. Haţegului, Str. Stoian Militaru, Intrarea Târgu Frumos, Strada Ghimpaţi, Strada Bucşoiu, Strada Alunişului, Strada Idilei, Strada Timuş Nicolae, Drumul Găzarului, Strada Petre Ţuţea, Parc Flamura, Strada Şerban Constantin, Şos. Giurgiului, Strada Toporaşi, Strada Basarabi, Strada Doljeşti, Strada Ştefan Vodă, Aleea Podul Giurgiului, Strada Podul Giurgiului, Strada Vigoniei, Strada Reşiţa, Strada Straja, Aleea Straja, Strada Grădiştei, Aleea Grădiştei, Aleea Reşiţa A, Aleea Reşiţa B, Aleea Reşiţa C, Strada Urziceni, Strada Luică.

„Modernizarea celor 28 de kilometri de conductă face parte dintr-un proiect cu fonduri europene pe care-l derulăm în această perioadă. Alţi aproape 37 de kilometri sunt în stadiu avansat, de peste 95%, şi vor fi gata în această toamnă”, mai spun reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
victor ponta sustine un discurs
4
Reacția lui Ponta, după ce numele lui a apărut pe lista de pasageri a unui avion privat...
Elon Musk.
5
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de...
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”
Digi Sport
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zahar alb
Prețul zahărului atinge cote istorice: cum vor resimți românii scumpirea și ce spun experții despre valul de creșteri
chei de la apartament de inchiriat
Bucureștiul devine cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi. Care este cel mai ieftin cartier și cât costă chiria unei garsoniere
trecere pietoni
Prima trecere de pietoni inteligentă din Bucureşti. Unde a fost amenajată și cum funcționează. PMB: „Sistemul rezolvă o problemă mare”
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
vreme, caldura, temperaturi ridicate
ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate: până la 35°C și izolat caniculă. Cum va fi vremea în București
Recomandările redacţiei
portul giurgiulesti foto gifp md
Rusia ar putea ataca Portul Giurgiulești, cumpărat recent de România...
Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.
UDMR se opune propunerii AUR cu sărutarea drapelului: „Naziștii...
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”...
Aeroflot
Situație jenantă pentru aviația rusă. Moscova încearcă să convingă...
Ultimele știri
Atenționare pentru românii care vor să călătorească în Italia. Anunțul MAE
Fiica lui Kim Jong-un ar avea un frate sau o soră mai mică. Ce spun serviciile de informații sud-coreene despre succesiunea la Phenian
După caniculă, furtunile fac ravagii în vestul Europei. Italia și Spania, lovite de inundații și tornade. Cel puțin doi morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât se fierbe zacusca de vinete ca să reziste peste iarnă. Rețeta tradițională, ca la bunica
Cancan
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Fanatik.ro
Ioana Năstase, declarație șocantă după scandalul cu Ilie Năstase: ”Mi-a spus că nu știe câte zile mai are de...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cele două echipe din SuperLiga care îi sperie pe olteni. Semnal de alarmă la Universitatea Craiova
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Ce se întâmplă cu banii din vechile carnete CEC. Se pierd dacă nu au fost retrași zeci de ani?
Digi FM
Fosta soție a lui Elon Musk rupe tăcerea despre căsnicia lor: “Mă făcea să mă simt neînsemnată”. Ce i-ar fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-au stat la discuții și s-au retras, imediat după ce Regele Charles a făcut anunțul despre Prințul Harry și...
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Un șarpe a dat peste cap unul dintre cele mai punctuale trenuri din lume. Ce s-a întâmplat la bordul unui...
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...