Primăria Capitalei anunță supraînalțarea trecerilor de pietoni din zonele unde șoferii circulă cu viteză

Primăria Capitalei anunţă, luni, că a început supraînălţarea trecerilor de pietoni din zonele în care şoferii tind să circule cu viteză, iar studiul de fezabilitate pentru suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni este gata.

„Siguranţă în trafic! Am început să supraînălţăm trecerile de pietoni din zonele în care şoferii tind să circule cu viteză. 4 astfel de treceri au fost supraînălţate recent de Administraţia Străzilor pe Bd. Laminorului”, anunţă Primăria Municipiului Bucureşti pe Facebook.

PMB precizează că urmează încă patru pe Str. Dezrobirii, Calea Văcăreşti, Bd. Laminorului şi Lucreţiu Pătrăşcanu, la Liceul Nichita Stănescu. „Apoi, mai pregătim alte 13 locaţii, pentru supraînălţare”, mai spune PMB.

Primăria menţionează că de asemenea, are „studiul de fezabilitate pentru suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni”.

„Sunt vizibile noaptea ca ziua, chiar accentuate vizual, ceea ce permite şoferilor să observe din timp pietonii care traversează. Lucrările sunt implementate în special pe străzile şi bulevardele unde circulă STB, pe care le avem în administrare”, se arată în postare.

Potrivit PMB, primăriile de sector amenajează şi ele „zebre” supraînălţate şi suprailuminate pe străzile din cartiere, arătând că Sectorul 6 are 307 treceri de pietoni suprailuminate şi 94 supraînălţate.

„Trecerile de pietoni suprailuminate şi supraînălţate reduc numărul accidentelor, salvează vieţi. Vom avea grijă să avem cât mai multe”, afirmă Primăria capitalei.

