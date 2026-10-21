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Primăria Capitalei lansează consultare publică despre cum îşi doresc bucureştenii să arate Bulevardele Magheru şi Bălcescu

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Bd Bălcescu, București
Foto: Primăria Capitalei
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Concurs internațional Calendarul proiectului

Primăria Capitalei şi Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) au lansat, miercuri, prima etapă a unui „amplu proces” de consultare publică privind modul în care bucureştenii îşi doresc să arate zona Bulevardelor Magheru şi Bălcescu.

Potrivit reprezentanţilor PMB, zona dintre Universitate şi Piaţa Romană este, în prezent, „mai mult un culoar de tranzit, zgomotos, poluat, neîngrijit”. „Va fi reamenajată şi transformată”, adaugă aceştia. Edilii mai spun că acesta este cel mai mare proiect de regenerare urbană din Bucureşti, iar primarul general Ciprian Ciucu afirmă că doreşte să redea „strălucirea acestei zone centrale”.

„Zona dintre Universitate şi Piaţa Romană este, în prezent, mai mult un culoar de tranzit. Zgomotos, poluat, neîngrijit. Va fi reamenajată şi transformată. Cum? Asta vor decide specialiştii, aleşi în urma unui concurs internaţional de soluţii. Tema de proiectare va ţine cont de părerea societăţii civile, a bucureştenilor”, arată reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Potrivit sursei citate, pentru realizarea acestui lucru, primarul general Ciprian Ciucu, alături de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), a lansat, miercuri, prima etapă a unui amplu proces de consultare publică. 

Concurs internațional

Reprezentanţii PMB precizează că zona cuprinsă între Piaţa Romană şi Piaţa Universităţii - adică bulevardele G-ral Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu şi spaţiile publice adiacente - va face obiectul unui concurs internaţional de soluţii organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, autoritatea contractantă, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, ca organizator.

„Bd. Magheru şi Bd. Bălcescu trebuie să redevină destinaţii, atracţii, aşa cum au fost odată. Nu doar un culoar de tranzit. Vrem să redăm strălucirea acestei zone centrale. Cum vom face acest lucru? Printr-un concurs internaţional de soluţii, singura garanţie că vom avea un proiect bun pentru Bucureşti. Adică, decât să ai o firmă de proiectare care să gândească ceva la nimereală, mult mai bine e să ai mai multe companii, inclusiv internaţionale, care să fie în competiţie. Apoi, cea mai bună soluţie de regenerare să fie aleasă de un juriu de specialişti. Durează mai mult, dar vom avea garanţia calităţii”, a explicat primarul general Ciprian Ciucu. 

Tema de proiectare care va sta la baza concursului de soluţii va fi stabilită în urma unei ample consultări publice, lansate miercuri.

În prima etapă, bucureştenii sunt invitaţi să răspundă, până în 21 noiembrie, la un chestionar public, pentru a afla care este relaţia lor cu zona vizată, ce nevoi şi ce aşteptări au.

Apoi, tot în cadrul acestui proces de consultare publică, vor fi organizate mai multe întâlniri de tip „masă rotundă” care vor reuni asociaţii profesionale, societatea civilă, operatori economici, instituţii culturale şi administrative din interiorul ariei vizate.

După încheierea perioadei de completare a chestionarului şi finalizarea meselor rotunde, procesul de consultare se va încheia cu o dezbatere publică deschisă, la care publicul larg este invitat să participe, dezbatere în cadrul căreia vor fi prezentate sinteza rezultatelor chestionarului public, concluziile meselor rotunde, precum şi direcţiile principale de temă.

Edilul Capitalei consideră că avantajul regenerării bulevardelor Bălcescu şi Magheru este că acestea vor fi „mai atractive, mai verzi, mai umbroase, mai puţin poluate” şi vor fi încurajate „pietonalizarea şi mersul cu bicicleta” şi va fi stimulată viaţa culturală, artistică, economică.

„Atunci când regenerezi urban o zonă, ea devine atractivă economic, ceea ce poate atrage fonduri private pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic din zonă şi transformarea lor în restaurante, hoteluri, magazine. Strategia noastră e să creştem valoarea în centrul oraşului. Avem grijă şi de tranzit, pentru că în următorii ani paradigma de mobilitate se va muta din centru, din inima oraşului, către zona de periferie. Alternativa de transport va fi Şoseaua de centură, Autostrada A0 care va fi finalizată, drumurile radiale”, explică primarul general.

Calendarul proiectului

Potrivit iniţiatorilor proiectului, miercuri începe consultarea publică, în primăvara anului viitor va fi definitivată tema şi lansat concursul de soluţii, care va dura minimum 6 luni, iar câştigătorul va avea minimum un an pentru proiectare şi obţinerea a zeci de avize, urmând ca în final PMB să se ocupe pentru a asigura bugetul necesar acestui „amplu proiect de regenerare urbană”.

„Nu e uşor. Dacă era uşor, ar fi făcut-o alţii până acum. Şi nu ne vom opri la Bd. Magheru şi Bălcescu! Vor urma concursuri de soluţii şi pentru zona extinsă a Palatului Regal, pentru Calea Victoriei şi pentru alte zone din centru, cum ar fi Brezoianu, Academiei, Câmpineanu şi multe altele. Pentru că în următorii ani Bucureştiul se va transforma”, promite Ciprian Ciucu.

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Editor : Sebastian Eduard

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