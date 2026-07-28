Primăria Capitalei le cere oamenilor să nu mai arunce gunoaie pe străzi, după ce au fost semnalați șobolani în oraș

Primăria Bucureşti anunţă, marţi, că sunt 140.000 de cutii negre cu produs raticid în oraş și că există un plan anual de deratizare, însă măsurile nu sunt suficiente atât timp cât şobolanii găsesc mâncare pe străzi şi la tomberoane. În acest context, Primăria face apel la curăţenie şi responsabilitate.

„Într-un oraş, lupta cu şobolanii trebuie să se dea pe mai multe fronturi! Ei nu pot dispărea doar prin deratizare. Curăţenia şi responsabilitatea fiecăruia dintre noi sunt esenţiale! Compania Municipală Eco Igienizare are un plan anual de deratizare, care stabileşte numărul de tratamente, în funcţie de locaţii”, a transmis Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Instituţia precizează că s-au aplicat tratamente în pieţe, târguri, cimitire, pe terenurile asociaţiilor de proprietari, locuinţe sociale, parcări de reşedinţă, dar şi în locurile de agrement şi spaţiile deschise de pe domeniul public.

„Se aplică primul tratament din cele două prevăzute în imobilele de tip condominiu şi al doilea din cele trei în clădirile şi pe terenurile instituţiilor publice. În afară de aceste tratamente programate, intervenim punctual ori de câte ori este nevoie, în urma sesizărilor cetăţenilor”, precizează instituţia citată.

Primăria Capitalei anunţă că sunt, în total, circa 140.000 de cutii negre în tot Bucureştiul.

Instituţia explică, însă, de ce acest număr nu este suficient: „Deratizarea, oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema. Şobolanii sunt atraşi de sursele de hrană şi de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezenţa gunoiului menajer în zona restaurantelor şi a magazinelor cu profil alimentar, clădirile şi terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulţirea rozătoarelor”.

„Oricâte cutii negre ar fi în zonă, şobolanii nu vor fi tentaţi de produsul raticid din interiorul lor, atâta timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Aşadar, pentru ca deratizarea să funcţioneze, e necesară menţinerea curăţeniei, gestionarea mai eficientă a deşeurilor, igienizarea clădirilor şi a terenurilor abandonate”, apreciază oficialii Primăriei Bucureşti.

Aceştia fac apel, de asemenea, să nu se mai pună mâncare la colţ de stradă pentru porumbei, pentru câini şi pisici.

„În Bucureşti, salubrizarea se face de către primăriile de sector! Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi poliţiile locale de sector intervin atunci când sesizează nereguli, atât din partea persoanelor fizice, cât şi juridice. Aşadar, lupta împotriva şobolanilor nu se câştigă într-o singură zi şi nici printr-o singură măsură. Ci prin intervenţii constante şi respectarea curăţeniei de către fiecare dintre noi”, se mai arată în postare.

Editor : C.L.B.