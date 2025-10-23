Live TV

Video Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Stelian Bujduveanu: „Cei păgubiți rămân proprietari”

Inquam Photos / Pană Tudor

Stelian Bujduveanu a declarat, joi, că Guvernul pregătește o HG prin care să permită Primăriei Capitalei să reconstruiască blocul distrus în urma exploziei din cartierul Rahova, iar ce păgubiți să rămână proprietari. De asemenea, edilul a anunțat controale la conductele de gaz din București pentru a evita, pe viitor, astfel de tragedii.

„Discuția pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării, una foarte bună, și cu primul ministru, este ca în HG-ul pe care urmează să-l adopte Guvernul României să existe posibilitatea ca primăriile, și situația de față Primăria Capitalei, să poată hotărî dacă doresc să reconstruiască imobile în situații de avarie. Noi nu suntem pregătiți pentru o calamitate ca și stat, cu legislația.

Este pentru prima dată când ne-am lovit de asemenea situație și am realizat că avem procedură pentru a consolida imobile, dar n-avem procedură pentru a interveni în situații excepționale, iar în momentul de față suntem într-o situație excepțională și trebuie să revenim rapid cu o soluție. După ce Guvernul adoptă hotărârea de Guvern, vom avea acest plan local de intervenție în situații de urgență prin care vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a declarat Bujduveanu. 

El mai spune că va fi făcută o verificare în București, nu la toate țările de gaze, ci exact unde sunt probleme cu contoarele sau cu sigiliile, care au fost sau nu rupte. 

„Vom monitoriza inopinat contoarele și intrările în bloc, pentru că inițial și noi avem momentan trebuie să verificăm dacă aceste supape, dacă aceste sigilii sunt în regulă, pentru că în momentul de față avem niște sigilii decorative. Revenim la problema de proximitatea de un cablu de curent, pe legislația astăzi nu este permis să se construiască o țeavă de gaz lângă un cablu de curent. De aceea așteptăm ancheta să fie finalizată. Noi am comunicat toate informațiile pe care le avem de la furnizorii de la distribuitori, pentru a fi cât mai rapid finalizate.”, a declarat Stelian Bujduveanu. 

„Vom face controale cu ANRE si Distrigaz în perioada următoare pentru a depista dacă mai există asemenea situații. Am încurajat toți bucureștenii care simt sau dacă au simțit vreun miros pregnant de gaz să sune imediat la 112”, a mai transmis edilul. 

Noi date apar privind cauza exploziei de la blocul din cartierul bucureștean Rahova. O ipoteză din ancheta arată că deflagrația a fost provocată de acumularea de gaze provenite dintr-o fisură în subteran a unei țevi de gaze.

Potrivit surselor Digi24, conducta a fost instalată în subteran, în jurul anului 2000, în apropierea unui cablu electric, aflat deja acolo din 1980, care ar fi putut crea un scurtcircuit, ducând la fisurarea țevii de gaz.

