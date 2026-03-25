Jurnaliștii ar putea pierde, de la 1 mai, accesul gratuit la instituțiile de cultură și la parcările publice din București, potrivit unui proiect pus în dezbatere de Primăria Capitalei, care prevede eliminarea facilităților acordate prin Hotărârea 305/2016, pe motiv că numărul beneficiariilor a crescut semnificativ și pune presiune pe spațiul public.

Proiectul de hotărâre aflat în consultare publică prevede abrogarea actului normativ adoptat în 2016, care oferea jurnaliștilor acces gratuit la programele instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului General al Municipiului București (CGMB), dar și dreptul de a utiliza fără cost parcările publice de utilitate generală.

„Nu mai poate fi justificată menținerea gratuității nelimitate fără a afecta accesul publicului larg la infrastructura orașului. (...) Menținerea gratuității descurajează eliberarea locurilor de parcare, scăzând rata de rotație a vehiculelor în zonele aglomerate”, se arată în referatul de aprobare.

Argumentele Primăriei: presiune pe locurile de parcare

Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat încă din 6 martie intenția de a elimina toate gratuitățile pentru parcările administrate de Municipalitate. Acesta a explicat că numărul mașinilor care beneficiază de scutiri este mult prea mare în raport cu locurile disponibile.

„Întreaga infrastructură de parcări nu-și mai justifică existența, dacă rămâi la un număr de gratuități mai mare decât numărul de parcări de două ori. 6.000 de ziariști. (...) Și eu îmi plătesc parcarea, ca primar. Poate găsim o formulă ca o redacție să aibă un număr limitat, dar 6.000?”, a declarat edilul.

Acesta a adăugat că, alături de alte categorii care beneficiază de scutiri, precum vehiculele hibride și electrice, presiunea asupra infrastructurii de parcare devine și mai mare.

