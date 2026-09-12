Primăria din Baia Mare a fost amendată de Poliția Rutieră pentru pista de biciclete construită cu bani din PNRR. Pista a fost construită fără aviz, iar locuitorii au semnalat anterior că proiectul bloca traficul.

Pista de biciclete din Baia Mare a fost construită cu aproximativ 20 de milioane de lei, bani europeni. După finalizarea lucrărilor, autoritățile locale s-au trezit cu o amendă de 4.500 de lei de la Serviciul Rutier Maramureș.

Potrivit purtătorului de cuvânt IPJ Maramureș Paula Pușcaș, „sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea pe drumurile publice a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere”.

De cealaltă parte, viceprimarul susține că legea nu a fost încălcată și că va contesta amenda în instanță

Ionuț Pîrvu viceprimar Baia Mare

„Nu au fost începute lucrările decât după ce a fost emis un certificat de urbanism. A existat o solicitare pentru emiterea unui aviz din partea comisiei de sistematizare a circulației din care face parte un reprezentant al biroului rutier. Din documentele pe care le am eu respectiv certificatul de urbanism sau avizul comisiei de sistematizare a circulației, nu se solicită un aviz al serviciului rutier”, a declarat Ionuț Pârvu, viceprimerul din Baia Mare.

În timp ce unii localnici se amuză de situație, bicicliștii laudă proiectul.

„Bicicliștii l-au privit ca pe un succes pentru comunitate. Marcajele sunt în regulă, sunt bine efectuate, există două puncte în oraș unde marcajele ar trebui refăcute”, afirmă Ovidiu Rațiu, președintele unei asociații de ciclism.

Pista de biciclete din Baia Mare are 23 de kilometri.

Editor : I.B.