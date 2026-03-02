Live TV

Primăria Sectorului 1 introduce înscrierea online pentru parcările de reședință. Cum pot fi depuse cererile

Primăria Sectorului 1 a actualizat platforma online dedicată parcărilor de reședință, iar de acum înainte înscrierea pentru obținerea unui loc se face exclusiv digital, prin intermediul aplicației parcari.primariasector1.ro. Noua funcție este disponibilă în secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”, potrivit informațiilor transmise de instituție.

Autoritățile susțin că întregul proces se desfășoară online, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu. Cererile sunt analizate etapizat, iar solicitanții primesc notificări automate pe e-mail cu privire la stadiul dosarului.

Regulile de repartizare a locurilor sunt gestionate automat în sistem, în timp ce verificarea documentelor este realizată de funcționarii din cadrul primăriei. Acordarea locurilor se face în baza regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 30 iunie 2025.

Două secțiuni noi pentru verificarea situației locurilor

Pe prima pagină a aplicației au fost introduse și două butoane suplimentare. Secțiunea „Zona în care te încadrezi” permite utilizatorilor să verifice gradul de ocupare al locurilor de parcare de reședință din orice zonă a Sectorului 1.

În același timp, opțiunea „Cererea mea” este destinată celor care au deja o solicitare validată și vor să afle situația actualizată a locurilor disponibile în apropierea locuinței.

Pe site-ul Primăriei Sectorului 1 sunt disponibile informații suplimentare și tutoriale privind utilizarea platformei. În plus, reprezentanții Serviciului Fond Imobiliar și Parcări oferă sprijin telefonic, prin e-mail sau direct la sediul Biroului Cetățeanului din strada Mureș nr. 18-24.

Cetățenii pot solicita informații la numărul de telefon 0723.542.357 sau la adresa de e-mail parcari@primariasector1.ro.

