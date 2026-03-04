Live TV

Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de construire pentru consolidarea blocului afectat de explozia din Rahova

Data publicării:
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocul din Rahova afectat de o explozie. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Primăria Sectorului 5 a emis autorizaţia de construire pentru lucrările de punere în siguranţă şi consolidare a blocului de pe strada Vicina, din cartierul Rahova, afectat de explozia produsă pe 17 octombrie, în urma căreia au murit trei persoane, iar alte 15 au fost rănite.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de autoritatea locală, documentaţia a fost analizată cu celeritate de aparatul de specialitate al primarului Sectorului 5, fiind prioritizată avizarea tehnică pentru a permite intervenţia rapidă asupra clădirii.

Lucrările care urmează să fie demarate vizează consolidarea elementelor structurale afectate, asigurarea stabilităţii imobilului şi eliminarea oricărui pericol iminent pentru locatari şi trecători.

Autorizaţia a fost eliberată în regim de urgenţă, având în vedere „caracterul critic al situaţiei” şi necesitatea de a reda, pe cât posibil, condiţii de siguranţă pentru locuinţele afectate de deflagraţie, potrivit sursei citate. 

„Am înţeles drama prin care trec familiile din acest bloc şi am solicitat tuturor departamentelor din primărie să elimine orice birocraţie inutilă. Punerea în siguranţă a clădirii este primul pas esenţial pentru a permite locatarilor să revină la normalitate în condiţii de siguranţă deplină. Suntem alături de ei şi vom continua să oferim sprijinul necesar pe parcursul întregului proces de reabilitare”, a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Editor : A.D.

