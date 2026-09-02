Primarul comunei hunedorene Băița a murit după ce a fost prins sub un tractor răsturnat

Damian Diniș, primarul comunei Băiţa din judeţul Hunedoara, a murit, miercuri, după ce tractorul în care se afla s-a răsturnat peste el. Accidentul a avut loc pe un teren din localitate.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au fost sesizaţi, în data de 2 septembrie a.c. în jurul orei 16.40, cu privire la producerea unui eveniment în comuna Băiţa, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 58 de ani, şi-ar fi pierdut viaţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că, în timp ce se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, un tractor s-ar fi răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj. Din nefericire, la faţa locului a fost constatat decesul persoanei în cauză”, a transmis IPJ Hunedoara, potrivit News.ro.



Poliţiştii au anunţat că vor continua verificările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.



Bărbatul de 58 de ani care şi-a pierdut viaţa în accident este primarul localităţii Băiţa, Damian Diniş, care se afla de mai mulţi ani la conducerea administraţiei locale.

Editor : B.E.