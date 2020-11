Primarul Constanței, mesaj pentru IPS Teodosie după ce acesta a continuat să sfideze regulile sanitare

Primarul Constanței spune că va avea o discuție serioasă cu ÎPS Teodosie referitor la refuzul acestuia de a renunța la pelerinajul organizat de ziua Sfântului Andrei.

„Aici e dreptatea lui Solomon. Eu am avut o discuție pe tema asta cu Înalt Prea Sfinția Sa și mi-a argumentat că așa cum omul are nevoie de hrană fizică, așa are nevoie și de hrană spirituală. Și că e o parte a drepturilor fundamentale, dreptul la credință. Pe mine, pe de altă parte, toată viața m-a guvernat știința.

Eu cred că regulile trebuie respectate în cazul ăsta. Voi avea o discuție foarte serioasă cu IPS Teodosie, fiindcă nu putem să expunem lumea”, a spus primarul miercuri seară, la B1 TV, scrie info-sud-est.ro.

El a mai declarat că nu înțelege această situație în contextul în care foarte multe fețe bisericești au fost infectate cu noul coronavirus, ba chiar unii preoți chiar au murit.

„Cred că și Arhiepiscopia trebuie să respecte regulile”, a conchis Chițac.

Tribunalul Constanţa a respins cererea Înalt Prea Sfinţitului Teodosie de a ține un pelerinaj de Sfântul Andrei. Asta nu l-a oprit pe înaltul prelat să îi îndemne pe oameni să meargă la pelerinaj. În plus, i-a trimis o scrisoare premierului, în care îi spunea că oamenii au îndurat suficient şi că nu va îngădui ca dreptul de a-l cinsti pe Sfântul Andrei să fie călcat în picioare.

În timp ce magistraţii constănţeni respingeau cererea intentată de Arhiepiscopia Tomisului împotriva autorităţilor locale, prin care s-a cerut să fie permisă organizarea pelerinajului de Sfântul Andrei, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a ținut o slujbă într-o biserică din Constanţa. Rând pe rând, enoriaşii au fost scoşi afară de forţele de ordine, deoarece în timpul carantinei, slujbele se organizează doar în exteriorul lăcaşelor de cult. În plus, zeci de oameni nu purtau nici măcar măști de protecție.

