Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a prezentat imagini cu capacul unui sicriu din metal, despre care spune că a fost găsit deasupra oaselor înhumate într-una dintre gropile comune din cimitirul Strehareț. Capacul are atașată o notă care arată că persoana a decedat în 2022, deci nu ar fi vorba despre oase vechi, așa cum susține administratorul privat al cimitirului, acuzat că a dezgropat morți fără știrea familiilor și a înhumat rămășițele în gropi comune. Edilul cere Poliției și Parchetului să nu arunce probe importante pentru investigație. „Măi, dragi organe de cercetare penală, vă rog doar să vă faceți treaba!”, afirmă primarul.

Edilul susține că anchetatorii care investighează situația nu au păstrat capacul metalic al sicriului drept probă, deși consideră că acesta este important pentru anchetă și arată că gropile comune nu sunt unele vechi, ci sunt de dată recentă, faptele fiind produse în ultimii ani.

„Lipit pe capac (...) am găsit o bucată de plastic pe care era un nume. Acea persoană a decedat în 2022. De ce este important? Pentru că ticălosul care a administrat cimitirul va încerca să spună că oasele acelea sunt de multă vreme acolo, dar o persoană decedată în 2022, în Germania - care folosește sicrie de metal când trimite în țară o persoană decedată acolo - și o persoană despre care știm că a decedat în 2022, al cărei nume s-a găsit pe acea folie de plastic, este dovada clară că acești saci sunt puși acolo recent. De unde știm asta? Am făcut noi cercetări, nu Poliția, nu Parchetul”, a explicat Mario De Mezzo într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

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Acesta reclamă faptul că organele de cercetare penală, Poliția și Parchetul, nu sunt interesate de aflarea adevărului în cazul gropilor comune din cimitirul municipiului Slatina.

„Păi Poliția ce face? Poliția mi-a spus să aruncăm la gunoi acest sicriu. Măi, dragi organe de cercetare penală, nu pun presiune pe voi (...) Nu! Vă rog doar să vă faceți treaba, pentru că aici vorbim despre sufletele oamenilor, vorbim despre un întreg oraș care a fost călcat în picioare de niște ticăloși. Un fost pușcăriaș care a îngropat în ziduri false oasele celor iubiți din Slatina. Faceți-vă treaba”, mai spune primarul.

Acesta anunță că nu va arunca la gunoi capacul metalic al sicriului, „că poate la un moment dat” anchetatorii se vor „gândi că le este util”.

Polițiștii fac cercetări după ce, în spatele unui perete din capela unui cimitir din Slatina, au fost observați mai mulți saci în care s-ar afla oseminte, dar și un sicriu. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

Descoperirea vine la aproximativ o lună după ce primarul orașului, Mario De Mezzo, a acuzat că morți din perioada COVID-19 au fost găsiți într-o groapă comună din cimitirul localității, reclamând abuzuri ale firmei care administrează cimitirul.

El a susținut că fosta administrație, dar și președintele Consiliului Județean Olt, unul dintre liderii PSD la nivel național, au „încurajat” abuzurile firmei care administrează cimitirul. De asemenea, edilul a acuzat organele judiciare că „se mișcă cu viteza melcului” și l-a somat pe șeful Poliției Olt să nu „mușamalizeze” cazul.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina au anunțat ulterior că pe rolul Parchetului a fost înregistrat un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

„În fapt, la data de 16.09.2026, organele de poliție au fost sesizate prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, în Cimitirul Ortodox Strehareț din municipiul Slatina, o echipă de muncitori a descoperit în sol mai multe oseminte care par a fi de origine umană. Organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Slatina s-au deplasat la fața locului și, în continuarea verificărilor, au identificat în sol rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane, depozitate în saci de rafie de culoare albă și neagră. În cadrul urmăririi penale, a fost efectuată cercetarea la fața locului, fiind continuate demersurile pentru stabilirea situației de fapt și administrarea mijloacelor de probă”, au anunțat atunci procurorii.

Totodată, anchetatorii fac cercetări pentru lămurirea tuturor împrejurărilor din această cauză, inclusiv privind proveniența osemintelor și respectarea procedurilor legale referitoare la eventuale exhumări anterioare.

Procurorii au precizat că au audiat patru persoane, urmând să fie identificate și audiate și altele.

De asemenea, reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina au făcut clarificări în legătură cu mai multe informații apărute în spațiul public.

„Raportat la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi fost descoperite cadavre nedescompuse, că acestea ar proveni din perioada COVID-19 sau că sacii în care se aflau osemintele ar fi avut menționată data înhumării, precizăm că toate aceste aspecte nu corespund realității”, au afirmat procurorii.

Editor : Ș.A.