„N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, spune pilotul român de F-16 care a doborât primele două drone pătrunse neautorizat în spațiul aerian românesc săptămâna trecută, într-un interviu publicat de Ministerul Apărării Naționale. El transmite românilor că piloții militari „sunt acolo să-i protejeze, zi și noapte, șapte zile din șapte.”

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Mărturia militarului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar, am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, a spus el.

Pilotul de F-16 a doborât două dintre cele trei drone intrate în spațiul aerian românesc, săptămâna trecută.

„Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare”, a mărturisit el.

Pilotul a subliniat că misiunile au fost o muncă de echipă.

„Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa.

Fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, controlor de trafic aerian, până la primul om din unitate, de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă”, a explicat militarul.

„După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune, să facem și să obținem în aceeași măsură”, adaugă el.

Mesaj pentru români

Militarul le transmite românilor că piloții îi protejează „zi și noapte, șapte zile din șapte.”

„Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului. Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm”, a mai spus acesta.

Armata României a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro în numai trei zile pentru doborârea celor trei drone care au pătruns în spațiul aerian național: una doborâtă vineri, în județul Buzău, și alte două, sâmbătă și duminică, în județul Tulcea.

Prima dintre ele, doborâtă în Buzău, este model Shahed / Gheran 2, de proveniență rusească, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, după ce procurorii au ridicat și cercetat fragmentele de dronă din zona localității Padina.

Potrivit datelor centralizate de MApN, de la începutul războiului în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României.

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Editor : C.L.B.