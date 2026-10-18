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Video&Foto Primele imagini din interiorul Centralei de Termoficare din Iași, după incendiul uriaș de sâmbătă. Zeci de locuințe fără căldură

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Incendiul ar fi pornit la un transformator electric al centralei FOTO Digi24
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Peste 22.000 de apartamente din Iași au rămas fără apă caldă și căldură după ce, sâmbătă, Centrala de Termoficare a fost cuprinsă de un incendiu uriaș izbucnit la un transformator. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, focul s-a manifestat la primul etaj al unei hale industriale, pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi. 

Liderul sindicatului Energia din cadrul CET Iaşi, Sorin Turcu, afirmă, sâmbătă seară, după incendiul izbucnit în cursul zilei la un transformator electric al centralei, că activitatea este afectată în proporţie de sută la sută, dar că se fac eforturi pentru ca locuitorii municipiului Iaşi branşaţi la sistemul centralizat să nu rămână o perioadă lungă fără apă caldă şi căldură.

„Încercăm să revenim la normal cât mai repede. Activitatea este afectată sută la sută. Să vedem ce alternative există. Centrala este pe zero. Oraşul rămâne fără apă caldă şi căldură”, a declarat liderul sindical Sorin Turcu, potrivit News.ro.

La sistemul centralizat de încălzire sunt branşate la Iaşi 22.000 de apartamente, 138 instituţii publice şi 171 agenţi economici.

Incendiul s-a manifestat la etajul întâi al unei hale industriale, pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, din suprafaţa totală a halei de aproximativ 5.000 de metri pătraţi. Potrivit sursei citate, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar echipajele de pompieri din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Iaşi au intervenit pentru localizarea şi stingerea incendiului, precum şi pentru limitarea propagării flăcărilor.

Potrivit autorităților, nu au existat victime.

„Nu avem victime, mulţumim lui Dumnezeu. Noi suntem mobilizaţi. Am venit cu toţii de acasă să ajutăm. În tura de serviciu se aflau 15 oameni, nimeni nu a păţit nimic”, a adăugat Sorin Turcu.

Editor : I.B.

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