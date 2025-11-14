Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”

Fetița de doi ani care a murit joi într-o clinică de stomatologie din București ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, au declarat surse medicale pentru Digi24. Urmează ca medicii legiști să decidă dacă anestezistul din clinica dentară ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune.

Concluziile preliminare transmise de către medicii de la INML, cei care au și făcut autopsia fetiței, arată că decesul acesteia ar fi venit în timpul intervenției stomatologice, pentru că fetița avea o patologie cronică, preexistentă, complexă. Surse medicale susțin că fetița că avea mai multe afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie anesteziată.

Medicii legiști au cerut toate documentele medicale de la părinți, de la medicul de familie al copilului și, de asemenea, toate documentele cu ce i s-a administrat în clinică aseară, în timpul intervenției stomatologice. Le vor pune pe toate cap la cap pentru a vedea exact dacă medicul anestezist din clinică ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune. Toate aceste detalii vor fi stabilite însă în zilele următoare, când se vor corobora toate datele.

Tatăl fetiței declara joi seară că fetița nu avea nicio problemă de sănătate, deși preciza că analizele micuței nu erau în regulă.

„Nu avea nicio problemă, absolut nicio problemă. I-au ieșit niște valori la ficat mai mari de șase ori decât trebuie, dar nu avea”, a spus el.

Bărbatul a adăugat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, însă i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac cercetări într-un dosar in rem, adică pe faptă, cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă și urmează să facă și mai multe audieri în zilele următoare.

Nereguli găsite la clinica dentară

Reprezentanții clinii spun că de-a lungul ultimilor 11 ani, au fost realizate peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, alături de același medic anestezist, fără incidente.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, precizează reprezentanții Crystal Dental Clinic.

În cei 11 ani de activitate, au realizat 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă și în tot acest timp nu au avut un incident similar, au adăugat reprezentanții cabinetului stomatologic. „Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi”, a completat sursa citată.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că au fost descoperite nereguli la clinica dentară și că „cel mai probabil aceasta va fi închisă”.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.