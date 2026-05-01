Primul meci al echipei naționale de fotbal cu Gică Hagi pe bancă. Biletele pentru meciul cu Georgia se pun în vânzare de mâine

Echipa națională de fotbal a României va disputa în luna iunie două meciuri amicale, cu Georgia, în deplasare, și cu Țara Galilor, la București. Meciul cu Georgia, pentru care biletele urmează să se pună în vânzare pe 2 mai, va fi primul meci de la revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale.

Potrivit Federației Române de Fotbal, federația georgiană a pus la dispoziția supoterilor români 1.326 de bilete, la un preț de aproximativ 66 de lei.

„Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români”, a transmis FRF.

Amicalul cu Georgia, primul meci de când Gică Hagi a fost numit selecționer al echipei naționale a României, va avea loc pe 2 iunie, ora 20:00, la Tbilisi.

Selecționata României, cu Gică Hagi pe bancă, a întâlnit Georgia și în primul mandat al „Regelui”, în ultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale din 2002. Meciul s-a încheiat atunci 1-1.

Ulterior, România va disputa un alt amical la București, pe Stadionul Steaua, cu Țara Galilor. Meciul este programat pe 6 iunie.

După moartea fostului selecționer Mircea Lucescu, Federația Română de Fotbal a anunțat că locul acestuia pe banca tehnică a echipei naționale va fi luat de Gică Hagi pentru următoarele două cicluri de calificare.

„Regele” se află din nou în funcția de selecționer, pe care a îndeplinit-o și în 2001, când a stat numai timp de patru partide: două din preliminariile Cupei Mondiale din 2002 (victorie 2-0 cu Ungaria și remiză 1-1 cu Georgia) și două din barajul de calificare la turneul final (1-2 cu Slovenia la Ljubljana și 1-1 la București). Detalii, aici.

