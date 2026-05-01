Primul meci al echipei naționale de fotbal cu Gică Hagi pe bancă. Biletele pentru meciul cu Georgia se pun în vânzare de mâine

(SP)ROMANIA BUCHAREST FOOTBALL FRIENDLY MATCH ROMANIA VS MOLDOVA
Jucătorii din echipa titulară a României pozează înaintea meciului amical internațional de fotbal dintre România și Moldova, pe stadionul Arena Națională din București, România, 9 octombrie 2025. Foto: Profimedia

Echipa națională de fotbal a României va disputa în luna iunie două meciuri amicale, cu Georgia, în deplasare, și cu Țara Galilor, la București. Meciul cu Georgia, pentru care biletele urmează să se pună în vânzare pe 2 mai, va fi primul meci de la revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale.

Potrivit Federației Române de Fotbal, federația georgiană a pus la dispoziția supoterilor români 1.326 de bilete, la un preț de aproximativ 66 de lei.

„Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români”, a transmis FRF.

Amicalul cu Georgia, primul meci de când Gică Hagi a fost numit selecționer al echipei naționale a României, va avea loc pe 2 iunie, ora 20:00, la Tbilisi.

Selecționata României, cu Gică Hagi pe bancă, a întâlnit Georgia și în primul mandat al „Regelui”, în ultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale din 2002. Meciul s-a încheiat atunci 1-1. 

Ulterior, România va disputa un alt amical la București, pe Stadionul Steaua, cu Țara Galilor. Meciul este programat pe 6 iunie.

După moartea fostului selecționer Mircea Lucescu, Federația Română de Fotbal a anunțat că locul acestuia pe banca tehnică a echipei naționale va fi luat de Gică Hagi pentru următoarele două cicluri de calificare.

„Regele” se află din nou în funcția de selecționer, pe care a îndeplinit-o și în 2001, când a stat numai timp de patru partide: două din preliminariile Cupei Mondiale din 2002 (victorie 2-0 cu Ungaria și remiză 1-1 cu Georgia) și două din barajul de calificare la turneul final (1-2 cu Slovenia la Ljubljana și 1-1 la București). Detalii, aici

BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
1
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
2
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
un om lucreaza la panouri solare pe casa
4
„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
5
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Te-ar putea interesa și:
barbat se uita in portofelul gol
România, Bulgaria și Grecia, țările cu cel mai mare risc de sărăcie din UE în 2025, arată datele Eurostat
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Guvernul discută azi legea privind cumulul pensie-salariu la stat. Cei care rămân angajați pierd 85% din pensie
mugur isarescu in fata unui panou cu sigla bnr
BNR pregătește un memorandum pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. „Demersul trebuie să fie imun la ciclurile electorale”
radu miruta foto gov ro
Avertisment de la Ministerul Transporturilor: „România poate pierde fonduri europene. Avem nevoie de infrastructură ca de aer”
alexandru balan primeste flori la revenirea in belarus
Alexandru Balan, întâmpinat cu flori în Belarus şi prezentat de presa de la Minsk drept „spion belarus repatriat”
oana toiu mae
Oana Țoiu, despre declasificarea dosarelor din anii '90: „Nu văd cui...
militari români participă la un exerciţiu miilitar NATO
Bolojan, despre decizia ca cinci miliarde de euro din SAFE să meargă...
sorin grindeanu psd
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură...
Ionut Dumitru.
Ionuț Dumitru, despre listarea companiilor de stat: E mai bine să...
România pierde peste 458 de milioane de euro din cererea nr. 3 de plată din PNRR. Pîslaru: „Poate data viitoare ne învățăm minte”
Obligația pe care o vor avea proprietarii de câini dintr-un oraș italian. Amendă de până la 500 de euro dacă nu va fi respectată
Ucraina începe o reformă a forţelor armate. Zelenski anunță solde mai mari și demobilizări treptate
Citește mai multe
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cum s-a născut, de fapt, galeria FCSB. „Erau manipulanți”
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte