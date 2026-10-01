Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție Călin Georgescu, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, a postat joi seară un mesaj pe Facebook, în care le mulțumește susținătorilor.

Susținători ai lui Georgescu, în fața arestului

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu petrec a doua noapte în fața Arestului Central din București. Cer eliberarea politicianului lor favorit, flutură steaguri și cântă melodii patriotice. Au primit încurajări, pe Facebook, și de la soția fostului candidat la președinție.

Cristela Georgescu a postat un mesaj cu iz mistic, însoțit de imagini ale susținătorilor care cântă. Invocă de mai multe ori divinitatea, înaintea de a le mulțumi oamenilor, pe care îi numește „familie mare”.

„30 septembrie 2026 A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua. Sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. 'Nu vă temeți!' - cuvinte puternice din Sfânta Evanghelie. Să nu subestimăm puterea rugăciunii și a postului. Cu credintă, cu nădejde și cu dragoste, mergem înainte. Împreună! Dumnezeu vede. Dumnezeu știe. Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre... În bunătatea Sa nemăsurată, Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Mulțumesc cu inima, familie mare”, a scris Cristela Georgescu pe Facebook.

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Marţi, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, şi a omului de afaceri Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Editor : C.L.B.