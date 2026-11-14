Premieră în România. Autoritățile din Brașov au montat, în cimitirul municipal, un panou digital prin care oamenii pot găsi mult mai ușor locația mormintelor. Pentru a face acest lucru, oamenii trebuie să introducă numele persoanei decedate pe panoul interactiv. Aplicația va arăta apoi traseul și fotografia mormântului. Proiectul a costat aproximativ 300.000 de lei.

Digitalizarea a ajuns la un nou nivel în Brașov. Oamenii pot găsi acum mai repede mormintele rudelor cu ajutorul unui panou interactiv, care transmite traseul până la locul de veci direct pe telefonul mobil, prin scanarea unui cod QR.

„Vizitatorii pot căuta cu ajutorul acestui panou interactiv persoanele înhumate în acest cimitir și vor fi direcționați către mormânt. Acum căutăm și noi o persoană. Am găsit, iar acum avem fotografia pentru a identifica mai ușor mormântul și aici avem codul QR, pe care îl putem scana cu telefonul, astfel încât să avem locația”, explică jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Cimitirul municipal se întinde pe aproximativ 20 de hectare și are peste 40 de mii de locuri de veci. Oamenii spun că panoul digital este un proiect binevenit.

„Suntem foarte încântați că, în principiu, era foarte greu să găsești pe cineva dacă nu știai efectiv locul și, cu ocazia asta, avem posibilitatea să ne orientăm mai bine în spațiu și să găsim persoanele care nu mai știm unde au fost îngropate”, spune o localnică.

„Într-un fel ajută, dar problema e că îți cere, cum am văzut eu acolo, îți cere și data nașterii, și data morții defunctului, ceea ce cel care vine mai rar, nu prea cred că știe”, e de părere altcineva.

„Este un sistem foarte simplu. Ne ajută și pe noi, pentru că avem o evidență a tot ceea ce înseamnă acele locuri de înhumare: contracte, perioada de concesiune, ce plăți s-au făcut”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Panourile digitale sunt amplasate la intrarea în cimitir. Proiectul a costat aproximativ 300.000 de lei.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia