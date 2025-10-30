Live TV

Video Primul proiect al solistului de la Goodbye to Gravity, după tragedia din Clubul Colectiv: „M-am folosit de chitară ca suport psihic”

Data publicării:
lant uman la 5 ani de la incendiul din colectiv
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea
Pe 30 octombrie 2015, trupa Goodbye to Gravity susținea un concert în Clubul Colectiv din Capitală, prin care își lansa cel de-al doilea album, Mantras of War. Concertul a fost oprit, însă, după un incendiu în urma căruia 65 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 180 au fost răniți. Andrei Găluț, solistul Goodbye to Gravity, a fost singurul membru al trupei care a supraviețuit. Zece ani mai târziu, alături de alți supraviețuitori muzicieni ai tragediei din Colectiv, Andrei Găluț a lansat un nou proiect muzical, caritabil, dedicat „omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”.

Alex Pascu, Vlad Țelea, Mihai Alexandru și Bogdan Enache, adică basistul, chitariștii și toboșarul formației Goodbye to Gravity, se numără printre cei 65 de oameni care și-au pierdut viața în urma tragediei de la Colectiv. Din trupă a supraviețuit doar Andrei Găluț, solistul.

„Șansele lui de supraviețuire au fost minime. Pierderile umane ireparabile au redus la tăcere muzica Goodbye to Gravity. Liniștea doliului s-a așternut peste familiile celor uciși, peste suferințele răniților și peste creația trupei. Povestea unei formații metal dornice să contribuie la evoluția României părea să se fi încheiat pentru totdeauna”, potrivit unui mesaj transmis pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity, pe 30 octombrie 2025.

CITEȘTE ȘI: Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este în comă. Suntem într-un punct mai rău decât acum 10 ani”

Andrei Găluț, alături de alți 10 muzicieni care au supraviețuit incendiului din Colectiv, a lansat, la 10 ani de la tragedie, un nou proiect muzical: The Memento Project. Este și prima apariție publică a solistului de la Goodbye to Gravity, după 10 ani.

The Memento Project a postat pe Youtube un videoclip cu două piese ale trupei, în varianta acustică și reorchestrată. Este vorba de „The Day We Die”, melodie care s-a transformat într-un imn anti-corupție la protestele declanșate de tragedie, și de „The Cage”.

Pe lângă Andrei Găluț, din proiect mai fac parte:

  • Pentru piesa The Day We Die: Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Bușcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară și voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaș (Bucium) la vioară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.
  • Pentru piesa The Cage: Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

Fondurile strânse în urma publicării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de tatăl unui tânăr de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale din spitalele românești (Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea).

„Dincolo de-a fi un demers muzical, The Memento Project este o mărturie a rezilienței oamenilor, dar și a creației artistice, în fața celor mai cumplite circumstanțe pe care le poate crea corupția. 10 ani mai târziu, 10 muzicieni supraviețuitori, alături de solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, omagiază memoria victimelor incendiului, dar și pe cea a tuturor celor care au murit sau au fost răniți în tragediile care n-au încetat să se petreacă în România, ca un semn sfâșietor că suntem departe de-a fi învățat ceva din Colectiv”, mai arată 

Andrei Găluț a transmis și un mesaj, odată cu lansarea proiectului, în care amintește că The Day We Die „este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară”.

„Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României. Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului”, a explicat Andrei Găluț.

Acesta amintește că prin versurile pe care le-a scris pentru Goodbye To Gravity și-a încurajat ascultătorii „să nu se dea bătuți”.

„Mi-am asumat acest îndemn și am decis să fac tot ce ține de mine ca muzica noastră să meargă înainte (...) Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit”, a adăugat Andrei Găluț.

