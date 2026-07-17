Probleme cu containerele de campare ale Armatei Române și livrări cu mari întârzieri: angajați MApN cercetați disciplinar

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat că o parte dintre containerele de campare ale Armatei Române, livrate de o firmă din Slatina, erau neconforme, dar au fost acceptate de către angajaţii ministerului. De asemenea, o altă parte dintre produsele livrate au întârzieri foarte mari, iar pentru acestea nu fuseseră emise facturile de penalităţi. Radu Miruţă a mai declarat că pentru angajaţii Ministerului Apărării Naţionale care au acceptat livrarea unor produse neconforme a fost declanşată cercetarea disciplinară.

„Două firme din Slatina care au, doar pe verificarea ultimilor doi ani, contracte de acord-cadru, una dintre ele semnat pe 42 de milioane de euro cu Ministerul Apărării, din care s-au semnat 65 de contracte subsecvente deja facturate cu 15,5 milioane euro. Alta care nu este străină de prima, sunt în legătură cu aceeaşi zonă de administrator, de 53 de milioane de lei. Problema pe care am observat-o este că pentru containerele de campare ale Armatei Române s-au întâmplat două lucruri: parte din produsele livrate sunt neconforme şi au fost acceptate, parte din produsele livrate sunt cu întârzieri foarte mari, pentru care, pentru o parte, nu se emiseseră nici facturile de penalităţi”, a declarat Radu Miruţă, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că doar pentru un contract valoarea penalităţilor depăşeşte un milion de lei.

„Aducând la zi emiterea acestor facturi de penalităţi, doar pentru un contract, e vorba de penalităţi de 1,23 milioane de lei. Comisiile de recepţie din MApN nu şi-au făcut treaba pentru recepţionarea produselor neconforme. Au venit containere neconforme care trebuiau respinse şi care au fost acceptate. Penalităţile parţial nu fuseseră emise, cu toate că era obligatoriu să fie emise cât timp s-a constatat întârzierea. Ceea ce am decis a fost emiterea facturilor de penalităţi la zi, mers în instanţă pentru recuperare de îndată şi o cercetare disciplinară care se va finaliza, în funcţie de rezultatul cercetării, cu sancţiuni pentru cei care au acceptat livrarea unor produse neconforme”, a mai afirmat Radu Miruţă.

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Editor : B.E.