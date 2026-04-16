Probleme cu oxigenul la Spitalul Pantelimon din Capitală: o autospecială de la ISU a fost trimisă în ajutor, după furtul unei țevi

Instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti nu funcţionează, joi seară, din cauza unei defecţiuni tehnice. La unitatea medicală a fost trimisă o autospecială ISU cu rezerve de oxigen, scrie News.ro.

ACTUALIZARE 22:05 Poliția Capitalei a anunțat că cercetează furtul unei bucăți de un metru de țeavă și un robinet de la rezervorul de oxigen al spitalului.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

La adresă s-au deplasat și echipaje de pompieri, care au acționat pentru închiderea robineților rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei”, anunță Poliția Capitalei.

Știrea inițială.

Personalul medical de la Spitalul Safntul Pantelimon din Capitală este este nevoit să oxigeneze manual pacienţii, după ce instalaţia de oxigen a unității medicale s-a defectat.

Ministerul Sănătății a anunțat că „a fost direcţionată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (6 butelii/10l si 7/5l)”, explincând că defecţiunea tehnică va fi remediată destul de repede.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că o persoană necunoscută a sustras o ţeavă din sistemul de alimentare. Persoana nu a fost încă prinsă, fiind demarate cercetări.

