Probleme cu oxigenul la Spitalul Pantelimon din Capitală: o autospecială de la ISU a fost trimisă în ajutor, după furtul unei țevi

Spitalul Sf. Pantelimon din București. Foto: Inquam Photos / George Călin

Instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti nu funcţionează, joi seară, din cauza unei defecţiuni tehnice. La unitatea medicală a fost trimisă o autospecială ISU cu rezerve de oxigen, scrie News.ro.

ACTUALIZARE 22:05 Poliția Capitalei a anunțat că cercetează furtul unei bucăți de un metru de țeavă și un robinet de la rezervorul de oxigen al spitalului.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

La adresă s-au deplasat și echipaje de pompieri, care au acționat pentru închiderea robineților rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei”, anunță Poliția Capitalei.

Știrea inițială.

Personalul medical de la Spitalul Safntul Pantelimon din Capitală este este nevoit să oxigeneze manual pacienţii, după ce instalaţia de oxigen a  unității medicale s-a defectat.

Ministerul Sănătății a anunțat că „a fost direcţionată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (6 butelii/10l si 7/5l)”, explincând că defecţiunea tehnică va fi remediată destul de repede.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că o persoană necunoscută a sustras o ţeavă din sistemul de alimentare. Persoana nu a fost încă prinsă, fiind demarate cercetări.

Top Citite
donald trump
1
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Peter Magyar.
4
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
FOTO Scandal de proporții: sunt amândoi căsătoriți, dar au fost filmați pe ascuns împreună!
Digi Sport
FOTO Scandal de proporții: sunt amândoi căsătoriți, dar au fost filmați pe ascuns împreună!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Explozie puternică într-un bloc din Caracal: 25 de persoane evacuate, o femeie a ajuns la spital. Care a fost cauza deflagrației
image_1774433432661
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău: doi răniți și 22 de persoane evacuate
cladirea aeroport iasi
Terminalele Aeroportului din Iași, deschise traficului de pasageri, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu
Screenshot 2026-02-07 083626
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții. Care ar fi fost cauza deflagrației
Imagine dintr-un adăpost de apărare civilă situat la subsolul unui bloc de locuințe din București.
Zeci de adăposturi de apărare civilă, nefuncționale sau parțial funcționale. Județul unde ISU a descoperit nereguli grave
Recomandările redacţiei
ID244154-INQUAM-PHOTOS-CODRIN-UNICI
„Suntem la începutul unei crize”. Președintele preia rolul de...
Donald Trump
„Blocada rămâne”. Trump anunță că „nicio navă nu trece” de marina...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: „Nu mai putem accepta companii de stat falimentare care...
Donald Trump.
Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare...
Ultimele știri
Pete Hegseth a parafrazat o replică din filmul „Pulp Fiction“ al lui Tarantino, în loc să citeze din Biblie
Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, a refuzat oferta de protecție a poliției
Fostul președinte bulgar conduce în cursa electorală, arată sondajele. Rumen Radev propune un program axat pe combaterea corupției
Citește mai multe
