Live TV

Foto Probleme la Cetatea Poenari din Argeș, la un an după restaurare: ce reclamă Asociația Montană Vidraru

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Asociaţia Montană Vidraru

Asociaţia Montană Vidraru semnalează apariţia unor degradări ale lucrărilor de la Cetatea Poenari din judeţul Argeş, la aproape un an de la finalizarea restaurării monumentului istoric.

„Constatări: stratul nou de ciment turnat pe treptele de acces se desprinde, iar in multe alte locuri este crăpat, urmând să se desprindă; vopseaua nouă, aplicată pe elementele de fier, în unele locuri a dispărut, apărând vopseaua veche, de culoare roşie; (...) cărămizile noi din care au fost refăcute zidurile se dezintegrează, iar bucăţi din acestea sunt pe jos, în toată cetatea”, afirmă reprezentanţii asociaţiei într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform Asociației, din cărămizile aplicate iese un praf alb, vizibil în interiorul şi exteriorul zidurilor, iar vopseaua aplicată pe centura de beton se exfoliază.

Postarea este însoţită de mai multe fotografii de la Cetatea Poenari şi de pe treptele de acces.

„Şi cu toate acestea, Cetatea Poenari este, după numărul de vizitatori care plătesc bilet, cel mai vizitat obiectiv turistic din Argeş cu peste 100.000 vizitatori anual”, se mai menţionează în postare.

Cetatea lui Vlad Ţepeş de la Poenari a fost redeschisă pentru vizitare pe 14 aprilie 2025, după ample lucrări de conservare şi restaurare. Monumentul se află în administrarea Muzeului Judeţean, instituţie finanţată de Consiliul Judeţean (CJ) Argeş.

Obiectivul, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Arefu, este ridicat pe un vârf de munte, la intrarea în Cheile Argeşului, lângă DN 7C - Transfăgărăşan, accesul turiştilor făcându-se pe 1.480 de trepte amenajate pe versant, prin pădure. Fortificaţia a fost iniţial construită în secolul al XIV-lea, fiind consolidată şi extinsă în timpul domniei lui Vlad Ţepeş.

Lucrările de conservare şi restaurare au durat trei ani, timp în care monumentul nu a putut fi vizitat.

Proiectul privind „Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş” a primit finanţare nerambursabilă în cadrul Axei Prioritare 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de peste 25 de milioane de lei, din care 9.647.565 de lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă publică şi 16.021.201,29 lei este contribuţia beneficiarului.

„Lucrările realizate au vizat reabilitarea structurală şi arhitecturală a Cetăţii Poenari, lucrări de conservare, lucrări de stopare a umidităţii şi protecţia zidurilor, lucrări de refacere a pavimentelor şi pardoselilor, reabilitarea traseelor de vizitare, reabilitarea căii de acces pietonală, înlocuirea cablului de alimentare cu energie electric[ a cetăţii, montarea unui traseu de fibră optică şi a ridicătoarelor de semnal Wi-Fi pe traseu, înfiinţarea instalaţiei de iluminat şi a unui sistem de supraveghere pe traseul de acces-evacuare, montarea Acces Point exterior Wi-Fi 6, montarea pe traseu a generatoarelor acustice de zgomot, amplasare de bănci şi coşuri de gunoi”, au transmis reprezentanţii CJ Argeş după finalizarea proiectului, potrivit Agerpres.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Digi Sport
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Primăria Capitalei vrea să elimine facilitățile pentru jurnaliști de la 1 mai. Ciprian Ciucu: „Ca primar, și eu îmi plătesc parcarea”
Distribuitorii de carburanți avertizează Guvernul: plafonarea adaosului la 50% poate bloca piața și nu scade prețurile la pompă
Ungaria anunță că va bloca livrările de gaz în Ucraina. Viktor Orban: „Vom stoca gazul care rămâne la noi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiica cea mică a Monicăi Bellucci. La doar 16 ani, Leonie Cassel a apărut pe coperta Vogue Italia
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum a ajuns stadionul de fotbal din Bolintin-Deal să aibă un gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Managerul Spitalului de Psihiatrie Bălăceanca, contracte către un avocat cu sediul la fosta sa locuință. ANI...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Câtă apă trebuie să ai într-un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Cantitatea recomandată pentru fiecare...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Pro FM
Boala Lyme i-a schimbat complet viața. Adda a rămas cu sechele: „Am complicații pe coloană, mușchi, dureri”
Film Now
„The Office” l-a transformat în superstar. Steve Carell spune că un actor cunoscut l-a sfătuit să stea...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”