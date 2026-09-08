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Probleme la telegondola din Sinaia: un pilon al instalației s-a mișcat din cauza unui șantier alăturat, unde se construiește un hotel

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telegondola sinaia
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Cursele primului tronson al telegondolei din Sinaia, care urcă din staţiune la cota 1400 din Bucegi, au fost oprite, după ce un pilon al instalaţiei s-a deplasat „în afara parametrilor de siguranţă”. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune că instalaţia de transport pe cablu a fost afectată de alunecările de teren provocate de un şantier deschis pentru construirea unui hotel în zona în care pilonul este amplasat.

„Săptămâna trecută, rapoartele de măsurătoare ale reperelor fixate pe fundaţia şi pe corpul pilonului 2, aferent instalaţiei pe cablu de tip gondola, tronson 1 (Cota 1000 - 1400) au indicat deplasări semnificative şi progresive în direcţia NNE. Ulterior, Primăria Sinaia şi Transport Urban Sinaia SRL au solicitat atât măsurători suplimentare de aliniament al cablului cât şi suspendarea lucrărilor la obiectivul - Construire Hotel** (...) Menţionăm că şantierul aferent se află în imediata vecinătate a pilonului 2, mai sus menţionat. Măsurătorile ulterioare au confirmat scenariul iniţial: deplasarea pilonului în afara parametrilor de siguranţă”, anunţă, marţi, Primăria oraşului Sinaia, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Reprezentanţii Primăriei precizează că funcţionarea Gondolei Sinaia a fost sistată „imediat” şi în totalitate până la remedierea problemei.

Primarul oraşului, Vlad Oprea, afirmă că deplasarea pilonului a fost cauzată de alunecări de teren produse din cauza şantierului dechis pentru construiorea hotelului de pe Aleea Telegondolei.

„Deplasarea pilonului 2 a fost cauzată de alunecări de teren, provocate de şantierul aflat la limita de proprietate. Construcţia respectivului hotel a implicat săpaturi care au dus la instabilitatea terenului şi alterarea poziţiei pilonului, implicit şi a bateriilor de role şi cablului. În urma măsuratorilor efectuate de firma autorizată s-a constatat că unghiul de frângere al cablului purtător-tractor al Gondolei GD8 Sinaia a ieşit din parametri de siguranţă”, a afirmat Vlad Oprea, citat în comunicatul Primăriei.

Instituţia anunţă că a notificat Inspectoratul de Stat în Construcţii, Poliţia Staţiunii Sinaia şi Prefectura Prahova cu privire la situaţie, a dispus întrunirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi efectuarea unui control de catre Disciplina in Construcţii a Poliţiei Locale.

Beneficiarul investiţiei a fost somat să oprească imediati lucrările, „având în vedere pericolul de accident cu potenţiale consecinţe asupra pierderiii de vieţi, de bunuri sau asupra afectării mediului înconjurator”, precizează reprezentanţii administraţiei locale.

Aceştia poartă discuţii cu firma producătoare a instalaţiei, compania Doppelmayr, pentru găsirea celei mai bune soluţii tehnice de remediere a poziţiei pilonului.

„Urmează o serie de studii geo, expertize, măsurători. Prioritatea noastră absolută este remedierea completă în cel mai scurt timp şi punerea în funcţiune a acestei instalaţii, care este absolut vitală pentru turismul montan din oraşul nostru. Evident, cei care au produs această pagubă vor suporta consecinţele legii”, a mai transmis primarul Vlad Oprea.

Editor : B.E.

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