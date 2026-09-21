Din datele Digi24, documentul nu a fost folosit de Călin Georgescu în cadrul schemei financiare pentru care este anchetat în prezent, însă procurorii vor să verifice dacă ar fi fost folosit de Georgescu pentru credibilitate.
Procurorii au mai găsit un pașaport diplomatic ce pare emis de Ordinul Cavalerilor din Malta.
DIICOT va verifica dacă aceste documente sunt reale, au mai precizat surse judiciare pentru Digi24.
Într-o reacție pentru Digi24, ambasadorul Ordinului de Malta în România a transmis că documentele găsite de procurori la Călin Georgescu sunt false.
Surse Digi24 susțin că fostul candidat la prezidențiale avea mai multe astfel de legitimații la el acasă.