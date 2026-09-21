În timpul perchezițiilor de luni de la domiciliul lui Călin Georgescu, procurorii DIICOT au găsit un document fals care atestă că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este senator în Malta. Oficialii maltezi au transmis pentru Digi24 că documentul este fals.

Este un document găsit de procurorii DIICOT la perchezițiile făcute la domiciliul lui Călin Georgescu.

Din datele Digi24, documentul nu a fost folosit de Călin Georgescu în cadrul schemei financiare pentru care este anchetat în prezent, însă procurorii vor să verifice dacă ar fi fost folosit de Georgescu pentru credibilitate.

Sursă foto: Digi24

Procurorii au mai găsit un pașaport diplomatic ce pare emis de Ordinul Cavalerilor din Malta.

DIICOT va verifica dacă aceste documente sunt reale, au mai precizat surse judiciare pentru Digi24.

Într-o reacție pentru Digi24, ambasadorul Ordinului de Malta în România a transmis că documentele găsite de procurori la Călin Georgescu sunt false.

Surse Digi24 susțin că fostul candidat la prezidențiale avea mai multe astfel de legitimații la el acasă.

Editor : M.G.