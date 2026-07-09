Procurorii Parchetului Militar au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat, în dosarul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și alte 16 persoane sunt acuzate de contrabandă cu un elicopter SMURD. Prejudiciul din dosar se ridică la 8 milioane de lei. Raed Arafat va contesta decizia procurorilor.

Pe lângă sechestrul pus asupra averii lui Raed Arafat, procurorii au mai pus sechestru pe conturile Airbus România și Omniasig, transmite Digi24.

Este vorba de dosarul în care Raed Arafat a fost pus sub acuzare, alături de alte 16 persoane, în luna aprilie. Parchetul Militar a menționat că dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut sub formă de despăgubire, în anul 2017, un elicopter pe care l-a importat în România.

Despăgubirea venea pe fondul unui incident aviatic din 2016, când un elicopter aflat în misiune SMURD în Republica Moldova s-a prăbușit în Haragîș. Atunci, România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau un alt elicopter.

„S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, potrivit comunicatului Parchetului Militar.

La prejudiciul inițial, de 4.4 milioane de lei, se adaugă dobânzi și penalități, ajungând, astfel, la 8 milioane de lei.

Comunicatul oficial al Parchetului Militar poate fi citit aici.

Raed Arafat acuza o campanie de discreditare

În momentul în care procurorii l-au pus sub acuzare, Raed Arafat a publicat o postare pe Facebook, prin care arată că își afirmă „disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente” și „de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației”.

„Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor”, a transmis șeful DSU.

Șeful DSU mai arată că includerea lui în anchetele penale ale procurorilor (cea legată de elicopterul SMURD și cea a angajărilor fictive din DSU) „apare ca fiind forțată și artificială”.

„O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct. În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare”, a mai precizat Raed Arafat.

Raed Arafat sugerează că demersurile procurorilor sunt alimentate „de factori de natură personală”.

„Consider esențial ca acțiunile autorităților să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate și bună-credință și îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru și responsabilitate”, a fost concluzia lui Raed Arafat.

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Editor : M.G.