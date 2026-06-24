Procurorii bucureșteni au trimis în judecată un bărbat care făcea propagandă legionară pe un post de radio online

Administratorul unui radio online care promova doctrina legionară a fost trimis în judecată, potrivit unui anunț transmis miercuri de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, este acuzat de patru infracțiuni, printre care „utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.

Din comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel reiese că bărbatul, în vârstă de 58 de ani, administra postul de radio online „Radio Camarad”.

Postul de radio era accesibil prin două site-uri găzduite pe servere din afara României.

Procurorii arată că pe acest post de radio erau promovate simboluri legionare, discursuri, cântece și materiale propagandistice cu caracter legionar și antisemit.

Bărbatul mai este acuzat că „a negat, contestat, minimalizat și distorsionat Holocaustul, crimele istorice și represeiunile antievreiești” și că „a desfășurat o activitate de propagandă menită să reabiliteze și să promoveze Mișcarea Legionară și ideologia acesteia în spațiul public”.

Acesta a fost trimis în judecată pentru următoarele infracțiuni:

▪ utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

▪ promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

▪ negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, săvârșită printr-un sistem informatic;

▪ promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite.

Dosarul va fi judecat la Judecătoria Sectorului 6.

Editor : M.G.