Procurorii bulgari cer arestarea preventivă pentru românul care a provocat accidentul rutier în care au murit șase migranti, la Burgas

Data publicării:
masina politie bulgaria
Mașină a Poliției bulgare Sursa foto: Profimedia Images

Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat. Accidentul a avut loc în apropiere de Burgas, când vehiculul pe care îl conducea a ieşit de pe şosea şi a plonjat în lacul Vaia.

Potrivit anchetatorilor, cetăţeanul român - identificat cu iniţialele S. K. - se afla la volanul unei maşini care transporta nouă imigranţi pe care îi ajuta să intre ilegal şi să tranziteze teritoriul bulgar. Procurorii au declarat că acesta conducea cu viteză excesivă şi a ignorat multiple semnale luminoase şi sonore ale poliţiştilor de frontieră care îl urmăreau cu trei vehicule. În ciuda încercărilor repetate de a-l opri, S.K. a continuat să fugă în încercarea de a evita arestarea, relatează Novinite.com potrivit News.ro.

Urmărirea s-a încheiat când şoferul a pierdut controlul vehiculului, a intrat pe contrasens şi s-a izbit de un panou publicitar de pe marginea drumului. Maşina s-a răsturnat şi a căzut în lacul Vaia. Şase dintre imigranţi au murit în accident, iar ceilalţi au fost răniţi.

Şoferul a supravieţuit şi a fost acuzat atât de uciderea din culpă a victimelor, cât şi de asistenţă acordată pentru trecerea ilegală a frontierei.

Este de aşteptat ca procurorii să solicite instanţei să impună o măsură de arest preventiv pentru acuzat.

Comisarul-şef Anton Zlatanov, şeful Poliţiei de Frontieră, a declarat anterior că urmărirea a durat 34 de minute şi a acoperit traseul dintre Kiten şi Burgas. Urmărirea a început după ce ofiţerii au observat maşina în apropiere de Iasna Poliana şi au încercat să o oprească pentru inspecţie. În schimb, şoferul a accelerat, continuând să se îndrepte spre Burgas cu o viteză de peste 150 km/h.

Accidentul mortal a avut loc în jurul orei 22:00, în apropierea străzii Sportna, la intrarea în Burgas. Din cauza suprafeţei umede a drumului şi a vitezei excesive, vehiculul a derapat, a pierdut controlul şi a căzut în lac. Şase pasageri s-au înecat, în timp ce şoferul a fost salvat şi reţinut.

MAE face precizări după accidentul provocat de un român în Bulgaria, în care au murit șase oameni

