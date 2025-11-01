Live TV

Produse contrafăcute în valoare de 1,2 milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră. Mii de haine și parfumuri confiscate

Data publicării:
Politiștii au confiscat aproximativ 4.400 de bunuri FOTO Poliția de Frontieră
Politiștii au confiscat aproximativ 4.400 de bunuri FOTO Poliția de Frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale, aproximativ 4.400 de bunuri, estimate la o valoare de peste 1.200.000 lei, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

„În perioada 27-31.10.2025, poliţişti din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cadrul unor acţiuni de tip BLITZ au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare şi autoturisme, care se deplasau pe direcţiile Turcia-România, respectiv Bulgaria-România, anunţă, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit, în interiorul acestora, în total, 4.392 articole vestimentare, încălţăminte, marochinărie şi produse de parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile aparţineau unor cetăţeni români şi turci, cu vârste cuprinse între 22 şi 63 de ani, care nu au putut prezenta documente de provenienţă.

Ca urmare, bunurile descoperite, estimate la o valoare de 1.276.450 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei.

”În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet”, a mai transmis sursa citată.

