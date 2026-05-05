Profesoară bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Bărbatul a fost reținut

Un piteştean a fost reţinut după ce a lovit o profesoară de la şcoala în care învaţă fiul lui, a anunţat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Bărbatul de 45 de ani este cercetat într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.

"Din cercetări a rezultat că în noaptea de 26 aprilie a.c., în jurul orei 02:00, în timp ce se afla într-un local din municipiul Piteşti, bărbatul în cauză s-ar fi întâlnit în mod întâmplător cu o femeie, cadru didactic la unitatea de învăţământ unde fiul acestuia este elev, iar pe fondul unor contradicţii anterioare în referire la situaţia copilului, cel în cauză ar fi lovit-o pe femeie", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat marţi în faţa magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Editor : A.P.