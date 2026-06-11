Programul cadru pentru protecția copilului derulat de România și SUA, evaluat într-o întâlnire bilaterală la Palatul Victoria

Oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile din România şi din Statele Unite ale Americii au analizat, joi, la Palatul Victoria, în reuniunea anuală de dialog, progresele şi provocările implementării Programului cadru pentru protecţia copilului derulat de România şi SUA. Suma pe care Guvernul american a alocat-o iniţial pentru a sprijini sistemul anti-trafic din România în cadrul acestui parteneriat a fost de până la 10 milioane de dolari SUA, însă ulterior a crescut la aproximativ 12 milioane de dolari.

Acest program strategic se derulează pe o perioadă de 5 ani, beneficiază de o finanţare de aproximativ 12 milioane de dolari din partea Departamentului de Stat al SUA şi are ca principal scop sprijinirea Guvernului României în combaterea traficului de minori printr-o abordare integrată, care vizează prevenirea, protecţia victimelor şi consolidarea capacităţii instituţiilor de aplicare a legii şi a sistemului judiciar, arată Guvernul într-un comunicat oficial, potrivit News.ro.

„Traficul de minori, abuzul şi exploatarea sexuală a copiilor în mediul online sunt printre cele mai grave crime pentru că se întâmplă persoanelor care nu se pot apăra singure şi, de cele mai multe ori, se întâmplă în tăcere. Programul cadru pentru protecţia copiilor dintre România şi Statele Unite există tocmai pentru a răspunde acestor provocări. Obiectivul său este multiplu: prevenire, protecţie, urmărire penală şi cooperare, iar cel mai vizibil rezultat al său va fi Centrul naţional din cadrul Poliţiei Române, care transformă sesizările, inclusiv pe cele primite din Statele Unite, în dosare penale, în arestări şi copii salvaţi. Mulţumesc Statelor Unite ale Americii şi oamenilor care lucrează zi de zi pentru acest program! Atunci când o ţară decide să investească în protecţia copiilor altei ţări, nu este o simplă finanţare, este cel mai puternic semnal că împărtăşim valori comune”, a declarat Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului.

„Aşa cum a declarat Preşedintele Trump, trebuie să punem capăt «flagelului traficului sexual, o formă de sclavie modernă care a devastat nenumărate vieţi nevinovate şi a marcat un număr incalculabil dintre cei mai vulnerabili concetăţeni ai noştri”, a declarat Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. „De aceea suntem alături de România, unul dintre cei mai importanţi aliaţi şi parteneri ai noştri în combaterea reţelelor de trafic, protejarea supravieţuitorilor şi tragerea la răspundere a autorilor”, a adăugat Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

„Traficul de copii cere un răspuns ferm din partea sistemului de justiţie, care să identifice victimele din timp, să le protejeze şi să îi tragă la răspundere pe cei vinovaţi. România a făcut deja paşi importanţi, iar Child Protection Compact construieşte pe această bază - contribuind la un sistem în care copiii sunt trataţi cu demnitate şi protejaţi de re-traumatizare. În cele din urmă, justiţia nu poate dura mai mult decât copilăria însăşi, iar succesul se va măsura prin capacitatea sistemului de a oferi rezultate la timp, care să le permită copiilor să beneficieze de serviciile de care au nevoie”, a afirmat Shawn Kohl, Director European Anti-Trafficking Program, International Justice Mission.

„Suntem recunoscători să facem parte din acest parteneriat care contribuie la protejarea copiilor şi la combaterea traficului de persoane la nivel naţional - acolo unde copiii trăiesc, învaţă şi se dezvoltă. Prin Child Protection Compact, ne angajăm să sprijinim profesioniştii din prima linie, să extindem serviciile specializate pentru copiii afectaţi de traumă şi să consolidăm colaborarea dintre comunităţile locale şi instituţiile naţionale, pentru a construi servicii şi sisteme sustenabile de protecţie şi justiţie, capabile să răspundă mai eficient riscurilor de trafic de persoane şi după încheierea proiectului”, a declarat Mihaela Nabăr, Director Executiv World Vision România.

Evenimentul găzduit la Palatul Victoria a reunit reprezentanţi ai Guvernului României, autorităţilor publice relevante în domeniul combaterii traficului de persoane, reprezentanţi ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi ai Biroului pentru Monitorizarea şi Combaterea Traficului de Persoane, din cadrul Departamentului de Stat al SUA, precum şi cele două consorţii, International Justice Mission şi World Vision, implicate în implementarea Programului cadru pentru protecţia copilului derulat de România şi Statele Unite ale Americii.

Prin intermediul Programului cadru pentru protecţia copilului, România a demonstrat un angajament ferm faţă de combaterea traficului de copii, inclusiv prin crearea Centrului Naţional pentru Combaterea Abuzurilor şi Exploatării Sexuale a Minorilor în Mediul Online la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În cadrul dialogului anual desfăşurat la Palatul Victoria, participanţii au evaluat principalele etape, inclusiv reformele legislative şi instituţionale în curs de desfăşurare.

Discuţiile au subliniat importanţa unei acţiuni coordonate la nivel instituţional pentru a aborda fenomenul traficului de copii, inclusiv rolul exploatării online. Participanţii au evidenţiat, de asemenea, succesul recent al Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Combaterea Traficului de Persoane în adoptarea unei legislaţii transformatoare pentru modernizarea Codului de Procedură Penală, îmbunătăţirea protecţiei copilului şi a eficienţei procedurilor judiciare. Odată adoptate, aceste reforme vor reduce durata procedurilor penale, vor îmbunătăţi măsurile de protecţie a victimelor şi vor alinia cadrele juridice la formele actuale de exploatare, precizează Executivul.

Rezultatele aşteptate ale proiectului vizează consolidarea unui răspuns instituţional coerent şi sustenabil în domeniul combaterii traficului de copii, inclusiv pentru a combate exploatarea sexuală a copiilor în mediul online.

„În acest sens, programul urmăreşte alinierea legislaţiei naţionale la standardele şi directivele internaţionale relevante, dezvoltarea infrastructurii necesare pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen, precum şi instituţionalizarea unor programe de formare specializate pentru profesioniştii din domeniul protecţiei copilului şi al justiţiei”, se arată în comunicat.

Programul Cadru pentru Protecţia Copilului a fost semnat de Guvernele României şi Statelor Unite ale Americii la 16 septembrie 2024.

România a fost primul partener din Europa selectat de Statele Unite ale Americii pentru încheierea unui parteneriat în lupta împotriva traficului de copii, implementat în perioada 2025-2029. Determinarea Guvernului României şi angajamentul arătat în favoarea unui astfel de parteneriat au constituit elemente determinante în luarea unei decizii favorabile ţării noastre.

Suma pe care Guvernul american a alocat-o iniţial pentru a sprijini sistemul anti-trafic din România în cadrul acestui parteneriat a fost de până la 10 milioane de dolari SUA, însă ulterior a crescut la aproximativ 12 milioane de dolari SUA.

Editor : B.E.