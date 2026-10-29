Live TV

Programul Rabla Auto 2026 se redeschide cu o nouă sesiune, în noiembrie. Care sunt fondurile disponibile și cum sunt împărțite

Data publicării:
rable dezasamblate
Programul Rabla. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Mediului anunţă că Programul Rabla Auto 2026 se redeschide cu o nouă sesiune, în luna noiembrie, valoarea fondurilor disponibile fiind de 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete). Cea mai mare sumă (25,6 milioane de lei) este alocată pentru maşini pe benzină, GPL şi hibride.

Alocarea este asigurată din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile, iar înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor.

 „De marţi, 3 noiembrie, de la ora 10:00, românii care nu au reuşit să se înscrie până acum au o nouă şansă să primească sprijin pentru o maşină nouă, mai puţin poluantă”, anunţă, joi, Ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Pentru această etapă sunt disponibili 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete), din care pentru maşini pe benzină, GPL şi hibride se alocă o sumă de 25,6 milioane de lei (aproximativ 2.550 de ecotichete). Ecotichetul are o valoare de 10.000 lei pentru benzină/GPL şi de 12.000 lei pentru hibride.

De asemenea, pentru maşini electrice şi plug-in hibrid este rezervată suma de  9,2 milioane de lei (aproximativ 600 de ecotichete). Ecotichetul este de 18.500 lei pentru electrice şi de 15.000 lei pentru plug-in hibrid, precizează Ministerul Mediului.

În acelaşi timp, pentru motociclete sunt alocate fonduri de 550.000 de lei (circa 55 de ecotichete), cu o valoare a ecotichetului de 10.000 lei, în timp ce pentru o motocicletă electrică suma este de 15.000 lei.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziţie fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetăţeni, nu să rămână blocaţi în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient şi care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat şi un mediu mai sănătos”, a declarat ministrul Mediului, Natalia Intotero. 

Conducerea ministerului precizează că pentru fiecare ecotichet trebuie predată la casat o maşină veche de cel puţin 8 ani.

„Sunt valabile doar cererile descărcate din aplicaţia AFM începând cu 3 noiembrie, ora 10:00. Înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor”, atrag atenţia oficialii de la Ministerul Mediului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
2
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
4
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Digi Sport
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Giorgia Meloni, Italian Prime Minister, participate in the Ukraine Recovery Conference 2025, 10 June 2025, La Nuvola Convention Center, Rome, Italy.
Meloni crește taxele pentru bănci, jocuri de noroc și companii energetice pentru a susține bugetul Italiei, cu un deficit peste 3%
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz promite luni o discuție „cu cifrele pe masă”. „PSD se preface că ar căuta gaura în buget. Dar ce caută de fapt e o scuză”
grindeanu kelemen hunor
Kelemen Hunor explică restanțele bugetare: S-au adunat tocmai pentru că a fost guvern interimar, ele nu dezechilibrează deficitul
bani in portofel
Ce se întâmplă cu pensiile și salariile în 2027? Kelemen Hunor: „Trebuie făcute aceste indexări”. Când vom ști dacă există bani
lac paltinu
Intotero a vizitat barajele Paltinu şi Măneciu: Problemele nu se rezolvă prin căutarea vinovaţilor, ci prin asumarea unor soluţii
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord...
luca niculescu sedinta Guvern
Guvernul pregătește două rectificări bugetare. De unde ar putea veni...
rares bogdan face declaratii
Rareș Bogdan anunță cine din aripa conservatoare a PNL ar putea...
Imagine cu centrala nucleară Cernavodă.
România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1...
Ultimele știri
Nazare spune că România nu își permite cele 60 de miliarde de lei cerute de ministere la rectificarea bugetară: Suma e un pic exagerată
Rogobete: „Bucureștiul are o restanță de suflet”. La 11 ani de la tragedia Colectiv, Capitala încă nu are un spital pentru mari arși
Comisia Europeană, pregătită să colaboreze cu România pentru securitatea Mării Negre, după atacul cu drone din largul Bulgariei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de o perioadă stresantă la final de octombrie 2026. Își recapătă echilibrul după ce problemele...
Cancan
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Garita refuză România! Unde poate semna atacantul FCSB. Exclusiv
Adevărul
Scenariul negru prin care Putin vrea să alunge NATO din România. Generalul Bălăceanu explică planul real al...
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele...
Pro FM
J.Lo le "dă peste nas" celor care o critică pentru ținutele ei: "De ce e mereu dezbrăcată? Nu se îmbracă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cine este actorul favorit să devină noul James Bond. Are 36 de ani și l-ar putea înlocui pe Daniel Craig după...
Adevarul
De ce Bulgaria nu a doborât dronele care au atacat ieri nava aflată în Marea Neagră, deși fusese avertizată...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă despre recalcularea pensiilor și pentru pensionarii cu grupe. Ce se schimbă?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Julia Roberts a împlinit 59 de ani, iar soțul i-a făcut o dulce declarație de dragoste: Te iubesc atât de mult
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...