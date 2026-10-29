Programul Rabla Auto 2026 se redeschide cu o nouă sesiune, în noiembrie. Care sunt fondurile disponibile și cum sunt împărțite

Ministerul Mediului anunţă că Programul Rabla Auto 2026 se redeschide cu o nouă sesiune, în luna noiembrie, valoarea fondurilor disponibile fiind de 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete). Cea mai mare sumă (25,6 milioane de lei) este alocată pentru maşini pe benzină, GPL şi hibride.

Alocarea este asigurată din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile, iar înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor.

„De marţi, 3 noiembrie, de la ora 10:00, românii care nu au reuşit să se înscrie până acum au o nouă şansă să primească sprijin pentru o maşină nouă, mai puţin poluantă”, anunţă, joi, Ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Pentru această etapă sunt disponibili 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete), din care pentru maşini pe benzină, GPL şi hibride se alocă o sumă de 25,6 milioane de lei (aproximativ 2.550 de ecotichete). Ecotichetul are o valoare de 10.000 lei pentru benzină/GPL şi de 12.000 lei pentru hibride.

De asemenea, pentru maşini electrice şi plug-in hibrid este rezervată suma de 9,2 milioane de lei (aproximativ 600 de ecotichete). Ecotichetul este de 18.500 lei pentru electrice şi de 15.000 lei pentru plug-in hibrid, precizează Ministerul Mediului.

În acelaşi timp, pentru motociclete sunt alocate fonduri de 550.000 de lei (circa 55 de ecotichete), cu o valoare a ecotichetului de 10.000 lei, în timp ce pentru o motocicletă electrică suma este de 15.000 lei.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziţie fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetăţeni, nu să rămână blocaţi în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient şi care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat şi un mediu mai sănătos”, a declarat ministrul Mediului, Natalia Intotero.

Conducerea ministerului precizează că pentru fiecare ecotichet trebuie predată la casat o maşină veche de cel puţin 8 ani.

„Sunt valabile doar cererile descărcate din aplicaţia AFM începând cu 3 noiembrie, ora 10:00. Înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor”, atrag atenţia oficialii de la Ministerul Mediului.

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Editor : Sebastian Eduard