Proiectele lăsate de Guvern fără finanțare de la buget: canalizări, fose septice, săli de sport. Ce se întâmplă cu stadioanele

Șantier pentru canalizare în zona rurală

Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţând că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la aceste stadioane, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat după şedinţa de Guvern că s-a adoptat o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, care cuprinde măsuri care au ca obiectiv menţinerea echilibrului bugetar şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, prin reevaluarea priorităţilor investiţionale la nivel central şi local.

„Resursele financiare se vor concentra către proiecte prioritare, care au grad de execuţie ridicat şi un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare naţională. Concret, în ceea ce priveşte Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, aprobat prin OUG 25/ 2001, ne referim la CNI, prin modificările aduse se preconizează o creştere a eficienţei utilizării fondurilor publice în cadrul programului, prin canalizarea către proiecte viabile, cu rezultate clare şi măsurabile, realizându-se totodată o îmbunătăţire a disciplinei bugetare. Vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi sistemele de canalizare. Se vor abroga o serie de sub-programe, inclusiv pentru că ele se dublează cu alte programe ale Ministerului Dezvoltării”, a anunţat Dogioiu, potrivit News.ro.

Ea a precizat că este vorba de săli de cinema, drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean, imobile cu rism seismic, unde rămâne doar programul dedicat din cadrul Ministerului Dezvoltării, reabilitare de blocuri de locuinţe situate în zone defavorizate.

„În ceea ce priveşte Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny a fost stabilit prin această ordonanţă un termen limită pentru încheierea contractelor de finanţare între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026. Deci 31 decembrie 2026 va fi termenul limită, în care pot fi încheiate contracte de finanţare”, a spus Ioana Dogioiu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că creditele bugetare aferente contractelor de finanţare, încheiate între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026, vor fi achitate începând cu 1 ianuarie 2027, deci din anul următor.

„În cazul stadioanelor se vor putea realiza aceste investiţii numai cu participarea beneficiarilor la finanţarea acestea prin convenţii de cofinanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii prevăzute la aliniatul 1, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027. Abia de atunci vor putea fi finanţate, construite, din nou, stadioane, din bugetul public”, a precizat purtătorul de cuvânt a Guvernului.

VIDEO DOCUMENT Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Nazare: 150 miliarde lei merg pentru investiții prin PNRR. Cum sunt împărțite sumele

