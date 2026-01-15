Live TV

Proiectele prioritare ale Primăriei Capitalei, în 2026. Anunțul lui Ciprian Ciucu

Data publicării:
pasajul-basarab-ID107912_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Pasajul Basarab văzut de sus Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă joi că proiectele deja începute de către Primăria Capitalei se vor întâmpla şi vor fi finalizate. El precizează că s-a văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţe proiectele cu fonduri europene şi lucrările nu vor stagna. PMB anunţă că reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care a atras fonduri europene. De asemenea, primarul vrea să facă recepţia la pasajul Basarab, la starea fizică actuală, pentru a putea începe lucrări de remediere.

Primăria Capitalei prezintă, joi, câteva dintre marile proiecte de investiţii din acest an, în Capitală, arătând că, chiar dacă situaţia financiară a PMB este precară, asta nu înseamnă că nu fac investiţii.

„Avem zeci de proiecte, din toate domeniile. Unele sunt în stadii incipiente, altele în lucru, unele sunt pe final, altele vor începe. Primarul general Ciprian Ciucu a avut ieri o şedinţă cu Direcţia de Investiţii. A vrut să vadă ce proiecte are în lucru, unde sunt blocaje şi ce soluţii găsim pentru ele, unde sunt oportunităţi de finanţare nerambursabilă, ce prioritizăm”, spune primăria, potrivit News.ro.

Astfel, potrivit PMB, reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care a atras fonduri europene.

„Până acum, 4,5 km sunt finalizaţi (fără recepţie); sunt în execuţie 26 km (pe Bd. Expoziţiei, Str. Victor Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călăraşi). Urmează să dăm ordin de începere pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, Bd. Mihalache. Totul va fi gata în 2029. În perioada lucrărilor, este asigurat transportul alternativ cu autobuze STB”, spune primăria.

PMB mai arată că Pasajul Basarab este, de 20 de ani, într-o situaţie incertă, după ce a fost dat în folosinţă în 2011, dar fără să i se fi făcut recepţia, motiv pentru care nu a putut fi întreţinut şi s-a degradat.

„Facem recepţie la starea fizică actuală, îl întabulăm, obţinem autorizaţie de construire, după care putem dispune măsuri de remediere. Apoi, vom putea face recepţia finală. Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranţă. Cum să fac asta, dacă nu pot asigura mentenanţa pasajului?”, a spus primarul general despre acest proiect.

PMB anunţă că urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, la Patinoarul Flamaropol, extinderea şi reabilitarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, soluţii de mentenanţă şi gestionare a Arenei Naţionale, punerea în conservare a Palatului Voievodal Curtea Veche şi consolidarea Maternităţii Bucur sunt proiecte de investiţii care au fost discutate în şedinţă.

„Multe alte proiecte mari se derulează prin servicii integrate: modernizarea reţelei de termoficare, investiţiile în iluminat public, în semaforizare, reabilitare de străzi, consolidarea clădirilor cu risc seismic, proiecte sociale etc. Nu au fost uitate temele promise în campanie. Ciprian Ciucu a cerut PUZ-uri pentru Bulevardul Magheru, cu începere din Piaţa Lahovari, apoi Piaţa Amzei, Calea Victoriei, zona Sălii Palatului şi Grădina Icoanei. Sunt doar câteva. Ne aşteaptă multă treabă!”, subliniază primăria.

„Proiectele deja începute se vor întâmpla şi vor fi finalizate. Ieri m-am văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţăm proiectele cu fonduri europene. Lucrările nu vor stagna! Ca să avem proiecte de regenerare urbană în zona centrală în special (care acum e o ruşine), avem nevoie de PUZ-uri. O sa fac PUZ-uri, studii de fezabilitate, dar pentru a schimba faţa Capitalei, pentru a avea un oraş de care să fim cum adevărat mândri, avem nevoie de bani. Şi de timp!”, a declarat primarul general.

