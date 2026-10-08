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Foto Proiectile de artilerie neexplodate, descoperite pe șoseaua de centură a Bucureștiului, în timpul unor lucrări

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Proiectile de artilerie neexplodate, descoperite pe șoseaua de centură a Bucureștiului, în timpul unor lucrări. Foto: IGSU
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Zeci de elemente de muniţie neexplodată au fost descoperite în timpul lucrărilor de lărgire a benzilor de circulaţie pe Şoseaua de Centură a Bucureştiului.

IGSU anunţă, joi, o „misiune pirotehnică pe Şoseaua de Centură a Bucureştiului”.

„Muniţie rămasă neexplodată a fost descoperită pe Şoseaua de Centură a Bucureştiului, în timpul lucrărilor de lărgire a benzilor de circulaţie, de către lucrătorii aflaţi în zonă. La faţa locului au intervenit echipe specializate din cadrul Detaşamentului Pirotehnic de la Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, pentru cercetarea, identificarea şi asanarea terenului”, a transmis sursa citată.

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În urma verificărilor, au fost descoperite proiectile de artilerie de diferite calibre, precum şi alte elemente de muniţie, rămase neexplodate.

„Elementele de muniţie au fost ridicate în condiţii de siguranţă, urmând să fie depozitate şi distruse ulterior, conform procedurilor specifice. Recomandăm cetăţenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniţie, să nu le atingă, să nu le mute şi să nu încerce să le transporte. Zona trebuie părăsită, iar situaţia anunţată de urgenţă la numărul 112”, arată pompierii.

Editor : A.P.

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