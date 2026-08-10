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„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat România din cauza achiziției Portului Giurgiulești din R. Moldova

Data publicării:
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, în conferință de presă la sediul MAE. Inquam Photos / Tudor Pana
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Ministerul Afacerilor Externe de la București a venit cu o reacție extrem de dură după ce un director din cadrul MAE rus a atacat România pentru că a cumpărat Portul Giurgiulești. Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al diplomației române, a reiterat că Rusia omoară zilnic civili în Ucraina și amintește că Rusia, sub toate formele sale, nu a urmărit nimic altceva decât să rusifice popoarele ocupate. 

„Orice oficial rus vorbind despre identitatea națională a unei țări se află într-o evidentă contradicție. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire.

Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin.

Cum să iei în serios orice afirmație despre astfel de subiecte venind de la Moscova? În Rusia țaristă și apoi în Uniunea Sovietică comunistă, politica oficială a fost una a rusificării forțate a popoarelor ocupate.

Identitățile naționale și aspirațiile naționale nu răspund cerințelor Moscovei nici când e vorba de limbă, nici când este vorba de decizii economice și de investiții. Au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă.

Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei”, a  transmis Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. 

Editor : A.R.

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