Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea Poliţiei Române. Guvernul a adoptat actul normativ

masina de politie
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Protecţia magistraţilor, a membrilor de familie şi a bunurilor acestora este asigurată de structurile Poliţiei Române competente teritorial, prevede o hotărâre aprobată vineri de Guvern.

Actul normativ stabileşte măsurile speciale de protecţie a magistraţilor, condiţiile şi modul de realizare a acestora. Totodată, este modificată Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora.

"Prin aceste măsuri, se urmăreşte şi asigurarea bunei desfăşurări a actului de justiţie. Pentru armonizarea cadrului normativ, actul normativ modifică Hotărârea Guvernului nr. 719/2005. Astfel, se stabileşte că protecţia magistraţilor, a membrilor de familie şi a bunurilor acestora este asigurată de către structurile Poliţiei Române competente teritorial", informează un comunicat al Executivului.

Instituirea măsurilor speciale de protecţie se face la solicitarea conducătorilor instanţelor sau parchetelor în care magistraţii îşi desfăşoară activitatea ori sunt detaşaţi. În cazul magistraţilor pensionaţi, instituirea măsurilor se realizează la cererea acestora sau cu acordul lor scris.

Atunci când există o ameninţare imediată şi directă, magistraţii pot solicita direct protecţia poliţiei, fiind reglementată această situaţie de excepţie. În astfel de cazuri, se poate dispune instituirea temporară a măsurilor de protecţie până la finalizarea evaluării riscurilor.

"De asemenea, hotărârea defineşte condiţiile de instituire a măsurilor speciale, pe baza unor date şi informaţii verificate privind acte de intimidare, ameninţare sau pericol iminent. Sunt stabilite şi obligaţiile magistraţilor şi ale membrilor de familie pe durata măsurilor de protecţie, precum şi obligaţiile instituţiilor care au solicitat protecţia şi ale şefilor unităţilor de poliţie responsabile de coordonare şi implementare", reiese din comunicat.

Actul normativ reglementează, totodată, suspendarea şi încetarea măsurilor speciale de protecţie, în funcţie de evoluţia situaţiei de risc sau la solicitarea persoanei protejate, precum şi procedura de contestare.

Hotărârea aprobată nu introduce sarcini administrative suplimentare pentru Poliţia Română.

"Dreptul magistraţilor la măsuri speciale de protecţie este prevăzut de art. 207 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care stabileşte că modalitatea de acordare a acestor măsuri se reglementează prin hotărâre a Guvernului", menţionează Executivul.

