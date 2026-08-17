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Video Protest cu pietre și înjurături la Poliția Buhuși, după un caz de violență în familie. Sindicatul Europol: „Intimidarea funcționează?”

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Foto: Poliția Română
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Mai multe persoane din Buhuşi, nemulţumite că un tânăr de 18 ani care îşi agresase iubita pe stradă a fost dus la Poliţie pentru audieri, s-au strâns în faţa sediului instituţiei, au înjurat, au ameninţat, au aruncat cu pietre şi au distrus geamul maşinii unui poliţist. Tânărul acuzat de violenţă în familie a fost reţinut, ulterior fiind plasat sub control judiciar. Sindicatul Europol reclamă că, la cinci zile de la producerea incidentului, procurorul nu a dispus nicio măsură, ceea ce poate transmite celor care recurg la violenţă împotriva poliţiştilor „că sunt deasupra legii, intangibili şi că intimidarea funcţionează”.

„La data de 12 august 2026, în jurul orei 20.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Buhuşi s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe o stradă din localitate, un tânăr şi-ar fi agresat concubina, motiv pentru care acesta a fost condus la sediul Poliţiei Oraşului Buhuşi pentru audieri. În urma audierilor, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, prin care tânărului i s-a impus să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de concubină şi faţă de locuinţa acesteia”, a transmis, luni, IPJ Bacău, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că, în timp ce tânărul se afla la audieri, în faţa sediului Poliţiei Oraşului Buhuşi s-au adunat mai multe persoane, care au adresat injurii şi au aruncat cu obiecte asupra sediului poliţiei, fiind distrus geamul unui autoturism aparţinând unui poliţist.

„După administrarea probatoriului, faţă de tânărul de 18 ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău. Ulterior, cel în cauză a fost prezentat instanţei de judecată, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, au precizat poliţiştii.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul comiterii infracţiunii de violenţă în familie.

„Totodată, cercetările au fost extinse de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi, pentru comiterea infracţiunilor de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere”, se mai arată în comunicatul oficial al Poliţiei.

Incidentul a fost surprins în imagini, acestea fiind distribuite online de către reprezentanţii Sindicatului Europol.

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„Astăzi se împlinesc 5 zile de când un grup de «cetăţeni onorabili» au ameninţat poliţişti şi au aruncat cu pietre asupra colegilor de la Poliţia Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău. Iar pentru a transmite cât se poate de clar mesajul de intimidare, aceştia au distrus inclusiv maşina personală a unuia dintre poliţişti, în încercarea de a-i determina pe oamenii legii să nu dispună măsurile legale faţă de o persoană condusă la sediul poliţiei. De 5 zile, dosarul este în lucru la un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, urmărirea penală desfăşurându-se sub coordonarea acestuia, iar atacatorii se află încă în libertate”, au scris sindicaliştii, alături de imaginile care arată cum se transmit ameninţări şi injurii poliţiştilor, dar şi momentul în care este spart geamul maşinii.

Sindicaliştii apreciază că „este greu de înţeles de ce, după un asemenea incident, până la acest moment nu a fost dispusă nicio măsură preventivă, dacă probele administrate şi condiţiile legale permit o asemenea măsură”.

„Orice întârziere a reacţiei instituţionale nu este niciodată neutră, ea poate transmite comunităţii un sentiment de teamă şi vulnerabilitate, iar celor care recurg la violenţă împotriva poliţiştilor le poate crea impresia că sunt deasupra legii, intangibili şi că intimidarea funcţionează. Astăzi sunt pietre aruncate şi o maşină distrusă, însă mâine poate fi mai grav. Nu vrem ca următorul incident să fie cel în care un poliţist sau un membru al familiei sale să fie pus în postura de a plăti cu preţul vieţii lipsa unei reacţii ferme”, avertizează sindicaliştii.

Editor : B.E.

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