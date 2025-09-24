Live TV

Protest în fața Ministerului Economiei: ce reclamă manifestanții din cadrul Sindicatului Liber Navalistul în legătură cu Damen Mangalia

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - MINISTERUL FINANTELOR - PROTEST
Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) organizează, miercuri, între orele 11:30 - 15:30, o acţiune de protest în faţa Ministerului Economiei, în contextul situaţiei „critice şi dramatice” de la Damen Mangalia, cel mai mare şantier naval din România.

„Protestăm pentru că situaţia de la şantierul naval Damen Mangalia este critică şi dramatică. Oamenii au ajuns în situaţii disperate, muncesc în condiţii grele şi sunt plătiţi doar parţial. Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă acest lucru se amână de la o lună la alta, fără să se cunoască cu exactitate când vor fi achitate integral toate drepturi salariale restante ce se acumulează de la o lună la alta şi începând cu ce dată vor primi salariile integral fără întârzieri" a anunţat sindicatul într-un comunicat citat de Agerpres.

Ca urmare a sesizărilor efectuate referitoare la neplata integrală a salariilor, inspectorii ITM Constanţa au efectuat controale periodice la sediul societăţii DSMa şi au stabilit măsuri obligatorii de plată a drepturilor salariale restante, susţin sindicaliştii. Societatea DSMa, aflată în insolvenţă, este în incapacitate de plată şi din veniturile obţinute din reparaţiile navelor aflate în derulare, achită doar parţial drepturile salariale, acumulându-se lunar noi restanţe. SLN precizează că dispoziţiile ITM sunt contestate în instanţă.

Sindicaliştii au mai transmis că drepturile salariale restante ale societăţii DSMa aflată în solvenţă sunt de peste 17 milioane lei, creanţele salariale de peste 4 milioane lei, înscrise în tabelul de creanţe, iar obligaţiile fiscale restante ale DSMa către bugetul de stat se ridică la peste 83 milioane lei (CASS, CAS, impozite pe veniturile din salarii). De asemenea, datoriile curente (19 iunie 2024 - 31 iulie 2025) sunt de peste 161 milioane lei (echivalentul a aproximativ 32 milioane euro), suplimentar creanţelor înscrise în tabel (de aproximativ 200 de milioane euro), iar creşterea datoriilor curente ale societăţii diminuează semnificativ şansele de redresare ale şantierului.

În opinia sindicaliştilor de la SLN, reprezentanţii statului român nu comunică care este stadiul negocierilor privind încetarea contractului de asociere cu Damen, respectiv să preia acţiunile şi să colaboreze cu investitorul interesat, care a transmis scrisori de intenţie Guvernului încă din luna aprilie a acestui an şi ulterior au reconfirmat aceste intenţii de preluare a administrării şantierului după ce se va clarifica situaţia dintre actualii acţionari ai societăţii DSMa.

De asemenea, sindicaliştii reclamă lipsa informării oficiale din partea Ministerului Economiei sau a Guvernului României, care creează incertitudine şi îngrijorare pentru angajaţi şi comunitate.

„Reprezentanţii statului român nu par a fi preocupaţi de soluţionarea problemelor cu care se confruntă şantierul naval la care este acţionar majoritar. În lipsa unei implicări reale şi a deciziilor asumate, redresarea şantierului şi siguranţa locurilor de muncă rămân extrem de vulnerabile”, se mai arată în comunicat.

În acest context, sindicaliştii avertizează că impactul social şi economic va fi dramatic, având în vedere reducerea drastică a numărului de angajaţi şi pierderea personalului calificat cu o vastă experienţă în domeniul naval, oraşul Mangalia şi comunitatea locală fiind „profund afectate de criza prelungită din şantierul naval”.

Citește și:

EXCLUSIV Planul ministrului Economiei pentru ca pe Şantierul Naval Mangalia să se construiască nave noi. „Sunt singurul lor partener în 15 ani”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
cosmin marinescu
2
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
4
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină de poliție ăn fața unei școli
Un băiat de 17 ani este audiat în legătură cu amenințările trimise...
F-16 decolare exercițiu NATO
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?”...
femeie cu umbrela in ploaie
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic...
profimedia-1039394892
O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist...
Ultimele știri
100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drapelul austriei
Sindicatele din Austria renunță la creșteri salariale mai mari. Motivul pentru care au luat această decizie
masini abanonate, parc auto, dezmembrari
Primăria Capitalei sprijină campania națională de eliminare a mașinilor abandonate de pe străzi
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de stat: „Îi voi verifica. Mă aștept ca unii să plece singuri acasă”
santierul damen mangalia
Planul ministrului Economiei pentru ca pe Şantierul Naval Mangalia să se construiască nave noi. „Sunt singurul lor partener în 15 ani”
Protest la Budapesta. Foto: Profimedia
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să manifesteze contra premierului ungar Viktor Orban
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face 'la urgenţă'
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...