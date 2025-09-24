Protest în fața Ministerului Economiei: ce reclamă manifestanții din cadrul Sindicatului Liber Navalistul în legătură cu Damen Mangalia

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) organizează, miercuri, între orele 11:30 - 15:30, o acţiune de protest în faţa Ministerului Economiei, în contextul situaţiei „critice şi dramatice” de la Damen Mangalia, cel mai mare şantier naval din România.

„Protestăm pentru că situaţia de la şantierul naval Damen Mangalia este critică şi dramatică. Oamenii au ajuns în situaţii disperate, muncesc în condiţii grele şi sunt plătiţi doar parţial. Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă acest lucru se amână de la o lună la alta, fără să se cunoască cu exactitate când vor fi achitate integral toate drepturi salariale restante ce se acumulează de la o lună la alta şi începând cu ce dată vor primi salariile integral fără întârzieri" a anunţat sindicatul într-un comunicat citat de Agerpres.

Ca urmare a sesizărilor efectuate referitoare la neplata integrală a salariilor, inspectorii ITM Constanţa au efectuat controale periodice la sediul societăţii DSMa şi au stabilit măsuri obligatorii de plată a drepturilor salariale restante, susţin sindicaliştii. Societatea DSMa, aflată în insolvenţă, este în incapacitate de plată şi din veniturile obţinute din reparaţiile navelor aflate în derulare, achită doar parţial drepturile salariale, acumulându-se lunar noi restanţe. SLN precizează că dispoziţiile ITM sunt contestate în instanţă.

Sindicaliştii au mai transmis că drepturile salariale restante ale societăţii DSMa aflată în solvenţă sunt de peste 17 milioane lei, creanţele salariale de peste 4 milioane lei, înscrise în tabelul de creanţe, iar obligaţiile fiscale restante ale DSMa către bugetul de stat se ridică la peste 83 milioane lei (CASS, CAS, impozite pe veniturile din salarii). De asemenea, datoriile curente (19 iunie 2024 - 31 iulie 2025) sunt de peste 161 milioane lei (echivalentul a aproximativ 32 milioane euro), suplimentar creanţelor înscrise în tabel (de aproximativ 200 de milioane euro), iar creşterea datoriilor curente ale societăţii diminuează semnificativ şansele de redresare ale şantierului.

În opinia sindicaliştilor de la SLN, reprezentanţii statului român nu comunică care este stadiul negocierilor privind încetarea contractului de asociere cu Damen, respectiv să preia acţiunile şi să colaboreze cu investitorul interesat, care a transmis scrisori de intenţie Guvernului încă din luna aprilie a acestui an şi ulterior au reconfirmat aceste intenţii de preluare a administrării şantierului după ce se va clarifica situaţia dintre actualii acţionari ai societăţii DSMa.

De asemenea, sindicaliştii reclamă lipsa informării oficiale din partea Ministerului Economiei sau a Guvernului României, care creează incertitudine şi îngrijorare pentru angajaţi şi comunitate.

„Reprezentanţii statului român nu par a fi preocupaţi de soluţionarea problemelor cu care se confruntă şantierul naval la care este acţionar majoritar. În lipsa unei implicări reale şi a deciziilor asumate, redresarea şantierului şi siguranţa locurilor de muncă rămân extrem de vulnerabile”, se mai arată în comunicat.

În acest context, sindicaliştii avertizează că impactul social şi economic va fi dramatic, având în vedere reducerea drastică a numărului de angajaţi şi pierderea personalului calificat cu o vastă experienţă în domeniul naval, oraşul Mangalia şi comunitatea locală fiind „profund afectate de criza prelungită din şantierul naval”.

