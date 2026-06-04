Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat ca opresc lucrul în toată țara astăzi, între orele 08:00 - 16:00, nemulțumiți de noua lege a salarizării.

Un număr semnificativ de angajați de la Finanțe și de la ANAF au anunțat că pe parcursul zilei de astăzi nu vor veni la muncă, potrivit reporterului Sebastian Boldea. Cei 18.000 de angajați reprezintă aproximativ 80% din numărul total al personalului Fiscului. La nivel național, aceștia au protestat inclusiv zilele trecute în fața instituțiilor, în mai toate județele, iar astăzi au anunțat că nu vor veni la muncă pe tot parcursul programului, adică de la ora 8:00 la ora 16:00.

Prin acest protest, angajații încearcă să blocheze sistemul și astfel să tragă un semnal de alarmă legat de faptul că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării. Funcționarii vor un statut special, o nouă grilă de salarizare și venituri care să îi satisfacă. Ei sun că în prezent, conform proiectului de lege, există prevederi care ar duce, în cazul unor angajați, să le scadă veniturile cu 2.000 până la 4.000 de lei.

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Editor : B.E.