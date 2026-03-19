Video Protest la Şantierul Naval Mangalia, angajații nu și-au primit salariile de trei luni. „Nu mai putem munci pe burta goală”

hzsfgbhagdr
Sute de angajaţi ai Şantierului Naval Mangalia au declanşat, joi, un protest spontan, în curtea unităţii, fiind nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile de peste trei luni.

„Este un protest spontan. Au mai avut loc de-a lungul timpul mai multe astfel de proteste. Sunt peste trei luni de când salariaţii nu şi-au mai primit salariile. S-a tot promis că atunci când se va modifica legea privind fondul de garantare se vor plăti restanţele numai că deşi s-a aprobat OUG 6/2026 (n.r. - privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale) normele de aplicare şi de modificare a legii încă nu au fost adoptate.

Au fost ieri pe ordinea de zi la Consiliul Economic şi Social, dar s-au returnat către iniţiator, către Ministerul Muncii deoarece lipsea anumite avize de la Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei”, a declarat liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, pentru News.ro.

El a explicat că Guvernul trebuia să adopte aceste norme în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei 6.

„Treizeci de zile se împlinesc pe 19 martie şi nu avem certitudinea că în şedinţa de Guvern de astăzi se vor adopta astfel încât după ce legea se modifică societatea să poată să depună cerere la AJOFM şi drepturile salariale să fie plătite din acest fond de garantare”, a explicat liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Laurenţiu Gobeajă a mai declarat că angajaţii şantierului sunt într-o situaţie critică deoarece nu mai au bani de mâncare şi de facturi.

„Nu înţelegem de ce se tot amână. Ne-am întâlnit cu ministrul Economiei pe 2 martie şi a promis că în maxim două săptămâni se vor adopta aceste norme şi au trecut trei săptămâni de atunci şi nu s-a rezolvat problema. Suntem într-o situaţie critică, salariaţii au ajuns la limita de subzistenţă, nu mai au bani nici de mâncare, nici de facturi. Sunt disperaţi. Refuză să mai muncească pentru că nu mai pot munci pe burta goală”, a mai afirmat Laurenţiu Gobeajă.

Un protest similar al angajaţilor de la Şantierul Naval Mangalia a avut loc pe 27 februarie.

