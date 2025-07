Silvicultorii protestează azi împotriva reorganizării Romsilva. „Nu dorim să fim părtaşi la o asemenea distrugere”

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA, împreună cu Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România şi Federaţia Naţională a Muncii, membre ale Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, organizează marţi, în intervalul orar 11:00 - 14:00, un miting de protest în Piaţa Victoriei din Capitală, pe fondul nemulţumirilor legate de politicile Guvernului.

Sindicaliştii reclamă faptul că, prin ultimele reforme, autorităţile caută să repare situaţia financiară a ţării pe spinarea lucrătorilor cinstiţi.

Pe de altă parte, Federaţia SILVA a avertizat, într-un comunicat, că reorganizarea Romsilva are nevoie de un proiect viabil, negociat cu toate părţile responsabile, nu de un pretext pentru jefuirea patrimoniului forestier.

Sindicaliştii au subliniat că noua ministră a Mediului, Diana Buzoianu, nu a vrut să stea de vorbă cu ei şi să asculte prea mult argumentele profesioniştilor şi precizează că aceasta preferă mai degrabă ONG-urile de mediu.

„Înverşunarea menţinerii unui proiect nefundamentat de reorganizare a Romsilva este de neînţeles. De ce să refuzi colaborarea cu profesioniştii? E greu de crezut că doar din orgoliu sau doar pentru că tema reducerii cheltuielilor trebuie dusă la bun sfârşit orbeşte. De ce e interesantă Romsilva? Pentru că are în administrare un patrimoniu fabulos. Dincolo de valoarea economică a lemnului, pădurea oferă extrem de multe produse. Mai mult, Romsilva are cantoane şi cabane în zone turistice deosebit de frumoase, are păstrăvării, are herghelii de cai de rasă. Are fonduri de vânătoare. Are un hotel de 4 stele în Bucureşti. Are chiar şi un muzeu. Pe scurt, administrează o avere pe care nu are dreptul să o înstrăineze nimeni, pentru că această avere nu aparţine niciunui politician, aparţine poporului român!”, susțin sindicaliștii.

„Noi nu dorim să fim părtaşi la o asemenea distrugere şi nici nu putem legitima un nou ministru care nu are cunoştinţe suficiente de silvicultură. Reorganizarea Romsilva după un proiect făcut pe colţul mesei este o greşeală care poate avea consecinţe dramatice”, se arată într-un comunicat transmis de sindicaliștii din silvicultură.

Editor : C.L.B.