Live TV

Video Protestul de la Mina Vulcan continuă pentru a doua zi. Aproximativ 90 de mineri refuză să iasă din subteran

Data publicării:
miner
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Aproximativ 90 de mineri de la Mina Vulcan, din Valea Jiului, refuză să iasă din subteran, miercuri, pentru a doua zi consecutiv. Protestul a început marți dimineață, după ce mai mulți angajați transferați de la Mina Lupeni au constatat că primesc salarii mai mici decât la fostul loc de muncă. Nemulțumirile salariale s-au extins și în rândul altor muncitori.

Protestul de la Mina Vulcan a început marți dimineață, când o parte dintre minerii din schimbul de noapte au refuzat să iasă la suprafață după încheierea programului de lucru. Acțiunea de protest continuă și miercuri, aproximativ 90 de angajați aflându-se în subteran.

Nemulțumirile au apărut după ce mai mulți angajați transferați de la Mina Lupeni au primit fluturașii de salariu și au constatat că veniturile lor sunt mai mici decât cele încasate anterior.

Diferențele salariale ar fi de câteva zeci de lei pentru funcții comparabile, în condițiile în care angajații transferați au fost încadrați în grila salarială aplicată la Mina Vulcan.

Aproximativ 50 de mineri au fost transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan, în contextul procesului de închidere a exploatării de la Lupeni. Măsura a fost luată pentru ca aceștia să își poată continua activitatea până la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Nemulțumirile s-au extins și în rândul altor angajați, iar protestul de marți a afectat inclusiv activitatea schimbului de dimineață.

Nu este prima acțiune de protest organizată de minerii din Valea Jiului în ultimele luni. În august, angajați ai exploatării au refuzat, de asemenea, să iasă din subteran, nemulțumiți de modul de decontare a transportului.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
profgaze rusia europa vladimir putin
3
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
4
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
o femeie cu caciula ce uita șa un peisaj de toamnă
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune. Meteorologii anunță...
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
padurea bicolora
Pădurea Bicoloră de lângă Petrila: cum a ajuns un experiment silvic din anii '70 să creeze un spectacol turistic de toamnă
miner cu lampa pe cap
Protest la Mina Vulcan din Valea Jiului: zeci de mineri nemulțumiți de salarii au refuzat să iasă din subteran
complexul energetic valea jiului
Sindicatele cer ca Guvernul și Ministerul Energiei să intervină pentru ca minerii din Valea Jiului să primească primele de Paște
Mineri protestând în Târgu Jiu
Minerii din Valea Jiului continuă protestul, iar marți vor veni la București
RAW PROTESTE MINERI GORJ ZIUA 2 170326 _8__00513
A doua zi de proteste în Gorj: sute de mineri în stradă după concedierile anunțate. Trafic blocat la Târgu Jiu
Recomandările redacţiei
luca niculescu inquam malina norocea
Premierul Luca Niculescu dă asigurări că Pilonul 2 de pensii nu va fi...
elicoptere germane în baza aeriană Panevėžys Pajuostis din Lituania
„Calul troian” cu care Rusia amenință baze militare NATO: Rețeaua de...
BUCURESTI - GUVERN - PRIMA SEDINTA - CABINET NICULESCU - 20 OCT
Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către mai mulţi...
Artificial Intelligence
Elon Musk ar fi intervenit în funcționarea Starshield în Ucraina...
Ultimele știri
Nicușor Dan anunță „concluzia clară” după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic privind Marea Neagră: „Solidaritatea e de neclintit”
Tragedie aeriană lângă Nancy: Un Mirage 2000D s-a prăbușit în timpul antrenamentului. Un pilot mort, suspiciuni de explozie în aer
Fenomenul DANA lovește din nou Spania: cinci morți și inundații devastatoare. De ce devin furtunile tot mai periculoase
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Fanatik.ro
România revoluționează fotbalul mondial! Propunerea lui Răzvan Burleanu va schimba regulile la nivel global
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
Neluțu Varga, replică în forță pentru Mihai Stoica după declarațiile despre CFR Cluj și echipele în...
Adevărul
TollRo scumpește transportul de marfă. Cum ar putea ajunge noile taxe în prețurile produselor
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
Pro FM
Cel mai nou cuplu din showbiz? Jennifer Lopez, idilă discretă cu un actor cunoscut. „Le place să meargă la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rosamund Pike, despre decizia care i-a afectat cariera. Se întâmpla chiar după ce „Gone Girl” o catapultase...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce s-a micşorat Luna de-a lungul timpului. Descoperirea cercetătorilor după o analiză a faliilor de la...
Digi Animal World
Momentul inedit în care un câine scapă o minge prin gard. Imaginile sunt virale: ”M-a făcut să izbucnesc în...
Film Now
„Sunt încă în stare de şoc”. Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă: M-am întors la...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...