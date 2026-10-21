Aproximativ 90 de mineri de la Mina Vulcan, din Valea Jiului, refuză să iasă din subteran, miercuri, pentru a doua zi consecutiv. Protestul a început marți dimineață, după ce mai mulți angajați transferați de la Mina Lupeni au constatat că primesc salarii mai mici decât la fostul loc de muncă. Nemulțumirile salariale s-au extins și în rândul altor muncitori.

Protestul de la Mina Vulcan a început marți dimineață, când o parte dintre minerii din schimbul de noapte au refuzat să iasă la suprafață după încheierea programului de lucru. Acțiunea de protest continuă și miercuri, aproximativ 90 de angajați aflându-se în subteran.

Nemulțumirile au apărut după ce mai mulți angajați transferați de la Mina Lupeni au primit fluturașii de salariu și au constatat că veniturile lor sunt mai mici decât cele încasate anterior.

Diferențele salariale ar fi de câteva zeci de lei pentru funcții comparabile, în condițiile în care angajații transferați au fost încadrați în grila salarială aplicată la Mina Vulcan.

Aproximativ 50 de mineri au fost transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan, în contextul procesului de închidere a exploatării de la Lupeni. Măsura a fost luată pentru ca aceștia să își poată continua activitatea până la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Nemulțumirile s-au extins și în rândul altor angajați, iar protestul de marți a afectat inclusiv activitatea schimbului de dimineață.

Nu este prima acțiune de protest organizată de minerii din Valea Jiului în ultimele luni. În august, angajați ai exploatării au refuzat, de asemenea, să iasă din subteran, nemulțumiți de modul de decontare a transportului.

Editor : Ș.A.