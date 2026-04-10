Protocol de colaborare pentru salvarea patrimoniului cultural: acord între autorități și măsuri noi în caz de dezastre

Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului au semnat un protocol de colaborare pentru protejarea patrimoniului cultural în situații de urgență. Documentul stabilește cadrul formal de cooperare între cele două ministere, vizând dezvoltarea unor mecanisme comune de intervenție și schimburi de experiență între specialiști.

„Iniţiativa reflectă o abordare integrată la nivel instituţional, în care protejarea valorilor de patrimoniu devine parte a mecanismelor moderne de gestionare a riscurilor. Colaborarea vizează valorificarea expertizei şi a capacităţilor operaţionale ale ambelor instituţii, pentru creşterea eficienţei intervenţiilor în situaţii critice”, a transmis, vineri, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, protocolul prevede dezvoltarea unor instrumente comune de lucru, consolidarea cooperării practice între specialiști și personalul operativ, precum și schimburi de experiență. De asemenea, vor fi create mecanisme de intervenție adaptate particularităților patrimoniului cultural.

„Un element central al colaborării îl reprezintă pregătirea profesională, prin organizarea de programe dedicate şi sesiuni de instruire. Acestea vor contribui la o mai bună înţelegere a procedurilor şi specificului fiecărui domeniu. De asemenea, sunt avute în vedere exerciţii comune şi participarea la iniţiative internaţionale”, a mai transmis instituția.

Reprezentanții celor implicați arată că, prin acest demers, este reafirmată importanța cooperării interinstituționale și a unui răspuns coordonat și eficient în fața provocărilor actuale privind protejarea patrimoniului cultural.

Editor : Ana Petrescu