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Radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze

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Autoritățile pot bloca temporar notificările privind prezența poliției pe Waze, pentru eficiența controalelor. Foto: Profimedia
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Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor.

În Franța, de exemplu, autoritățile pot bloca notificările în ceea ce privește geolocația mașinilor de poliție. Scopul este ca șoferii să nu mai afle nici locația și nici mai multe informații despre operațiunile speciale pe care le au oamenii legii. Practic, șoferii nu vor mai vedea în aplicație pictograma care înfățișează un polițist.

Ast lucru se întîmplă în urma deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit că orice stat membru UE poate lua această decizie.

Însă, atenție, decizia poate fi doar una temporară și doar pentru anumite zone.

Acest lucru nu înseamnă că Waze este interzis în Europa sau că șoferii nu pot folosi celelalte opțiuni, cum ar fi punerea unui PIN în locație sau notificarea unui drum blocat. Rămâne la atitudinea fiecărui stat membru ce decizie va lua, iar asta înseamnă că șoferii, pentru moment, nu trebuie să facă nimic special, informează jurnalistul Digi24 Ioana Carpen.

Editor : Sebastian Eduard

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