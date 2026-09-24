Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, în direct la Digi24, că din primele informații, drona prăbușită într-o pădure din județul Suceava are caracteristici un pic mai noi față de ceea ce MApN a văzut până acum. Ministrul a catalogat noaptea trecută drept una intensă din punctul de vedere al misiunilor Armatei Române și a subliniat că este nevoie de un protest la adresa Federației Ruse. Oficialul a explicat că drona nu a fost doborâtă deoarece nu s-au îndeplinit condițiile necesare, iar aparatul de zbor a intrat în țară pentru doar patru minute, înainte de a se prăbuși în pădurea de lângă localitatea suceveană Solca.

Dronă cu caracteristici mai noi

„Sunt echipe la fața locului, aștept să văd, știu că este raportul lor. Ce știm este că a zburat timp de 4 minute în spațiul aerian românesc, venind din Ucraina. De data asta n-a mai trecut prin Moldova, a venit prin nordul țării exact la intersecția între granițele țărilor. A intrat în spațiul aerian românesc pentru 4 minute. S-a prăbușit într-o zonă în care nu există risc pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. E o chestie că pe care noi o facem în permanență: la fiecare dronă găsită extragem din ea ce considerăm că este de interes pentru a ne putea optimiza măsurile pe care le luăm la nivelul Ministerului Apărării. Evident, cu ceea ce avem la dispoziție”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a precizat că „a fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor Armatei Române”. „Au fost ridicate de azi noapte, de la miezul nopții până azi dimineață, opt avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual și nu este un lucru care e normal să se întâmple.”

Va protesta România față de Rusia?

Oficialul a subliniat că incidentul necesită o reacție din partea României față de Rusia.

„Este evident că e nevoie de un protest față de cei care nu respectă dreptul internațional, cum este Federația Rusă. Armata Română nu este în regim de război. Armata Română și România suntem într-o perioadă de timp de pace. Cei care desfășoară astfel de activități cu încălcare a spațiului aerian, cu încălcarea dreptului internațional, trebuie totuși să realizeze că nu e permis și trebuie totuși să realizeze că ne manifestăm”, a explicat Miruță.

Ministrul a subliniat însă că o reacție din partea României revine altor instituții, nu MApN.

„Noi, la nivel militar, avem responsabilitate de a face tot ce putem cu ce avem la dispoziție pentru a apăra populația României. Discutăm și transmitem astfel de rapoarte după fiecare astfel de incident și către Ministerul de Afaceri, către Ministerul Afacerilor Externe și către Administrația Prezidențială. Există în permanență discuție la nivel diplomatic față de astfel de lucruri, se analizează proporționalitatea măsurilor care trebuie luate, dar e o chestiune care excede cumva Ministerului Apărării”, a declarat ministrul interimar.

De ce nu a fost doborâtă drona?

„Am spus și o repet, condițiile pentru a se doborî o dronă trebuie să se îndeplinească concomitent. Nu a fost cazul pentru această situație. Nu e ca și cum drona a zburat ore întregi în România, ci a venit într-o zonă nepopulată timp de 4 minute. Nu este un joc pe calculator în care selectez cu mouse-ul și dispare, ci sunt niște acțiuni care trebuie să se facă concomitent. Sunt niște condiții care trebuie să se întâmple concomitent pentru că acțiunea de doborâre să se întâmple. Sunt situații în care doborâm dron, sunt situații în care nu luăm decizia de a o doborî pentru că există consecințe mai mari pentru populație dacă o doborâm. Sunt situații în care nu suntem noi în zona respectivă cu capacitate de a o doborî. Trebuie îndeplinite mai multe astfel de straturi suprapuse”, a mai spus Radu Miruță.

Potrivit ministrului, creșterea numărului de drone care au intrat în spațiul aerian al României anul acesta, triplu până acum față de 2025, se explică prin „activitatea intensă de pe frontul din Ucraina”.

„Ceea ce vedem în România sunt consecințe proporționale activității războiului Federației Ruse în Ucraina. România are planuri de resurse pe timp de pace, are planuri de resurse pe timp de conflict. Armata română acum funcționează după planurile pe timp de pace, adică numărul de militari, capabilitățile, resursele puse la dispoziție sunt cele pe modulul, dacă vreți, de timp de pace. Noi nu suntem o țară aflată în război, pentru a dubla numărul militarilor, pentru a dubla resursele alocate Armatei Române așa cum se întâmplă sau tripla, a înmulți, așa cum se întâmplă într-o perioadă în care este o țară aflată în război”, a conchis Radu Miruță.

Editor : B.E.