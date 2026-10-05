Radu Miruţă: În timp ce în alte ţări pleacă militari americani, în România au venit vreo 440-450 suplimentar. Eu zic că e semnificativ

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat că, în timp în alte ţări prezenţa militarilor Statelor Unite ale Americii a scăzut, trupele militare americane pe teritoriul României au devenit mai numeroase. „În România au venit vreo 440-450 de militari americani suplimentar de ce aveam, în ultima perioadă. Că e mult, că e puţin... Eu zic că e semnificativ”, spune ministrul.

Întrebat, luni seară, la TVR 1, dacă este în interesul României să aibă o prezenţă militară americană crescută, ministrul interimar al Apărării a răspuns: „Sigur da”, scrie News.ro.

Radu Miruță a precizat că a discutat „la nivel NATO” şi „se vorbeşte la nivel de Administraţie Prezidenţială şi pe alte canale despre prezenţa militarilor americani pe Flancul Estic al NATO”.



„Vă dau un exemplu edificator: în timp ce se vorbeşte în alte ţări despre plecarea militarilor americani, în România au venit vreo 440-450 de militari americani suplimentar de ce aveam, în ultima perioadă. Că e mult, că e puţin... Eu zic că e semnificativ”, a adăugat Radu Miruţă.



Ministrul a vorbit şi despre demersurile pe care România le face pentru a-şi întări capacitatea de apărare.



„România nu poate să ia o decizie în locul Statelor Unite. România dezvoltă la Mihail Kogălniceanu o bază poate de dimensiuni mai mari decât este cea de la Ramstein. România pregăteşte acolo pentru 10.000 de oameni, militari, cu familii, cu şcoală, cu grădiniţă, o bază militară modernă. România pune la dispoziţie unul dintre cele mai facile pentru testare poligoane existente în zona asta a lumii”, a menţionat ministrul Apărării.

Editor : A.P.