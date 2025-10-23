Live TV

Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță, ministrul Economiei. Foto: Inquam Photos/George Călin

Statul a pierdut milioane din amenzi plătite parțial Miruță a anunțat control amplu la ANPC

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat declanșarea unui control amplu la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), după ce a constatat nereguli majore în gestionarea proceselor-verbale de amendă.

La ANPC am observat un trend: sunt comisari care merg în control, emit procese-verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri, astfel încât statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti”, a spus ministrul într-o conferință de presă din 23 octombrie.

Potrivit acestuia, anul trecut, 205 procese-verbale, în valoare totală de 1,8 milioane de lei, nu au fost transmise către autoritățile de executare.

Nimeni nu știe să urmărească dacă acest proces-verbal mai este datorat de cineva sau nu”, a declarat ministrul.

Statul a pierdut milioane din amenzi plătite parțial

În primele luni ale anului 2025 situația s-a agravat. Nu au mai fost 205 procese-verbale neînregistrate, ci 533. Și nu au mai fost 1.413 amenzi plătite parțial, ci 636. Au fost mai puțini cei ‘iertați’ să plătească cu întârziere și mai mulți cei cărora li s-a anulat complet amenda, -din pix-”, a explicat Miruță.

În total, în perioada 2024–august 2025, aceste aceste abordări selective şi ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei”, la bugetul statului, a spus ministrul.

Miruță a anunțat control amplu la ANPC

Am dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze un control amănunțit la ANPC, pentru a identifica persoanele implicate și mecanismul prin care s-au produs aceste nereguli. Vorbim acolo de un mecanism intenţionat în baza căruia ne ducem duri şi facem controle, după care emitem o foaie cu care poată să-şi facă copiii avioane de hârtie, pentru că nici o entitate în statul român nu mai are după ce să urmărească această trasabilitate ”, a anunțat ministrul Economiei.

Miruță a precizat că verificările vor fi extinse și pentru anii anteriori, iar toate procesele-verbale neînregistrate vor fi trimise către organele competente, chiar și retroactiv. Totuși, există riscul ca o parte dintre firmele amendate între timp să fi fost dizolvate.

Sunt aproape 16 milioane de lei pierduți într-o perioadă în care Guvernul se străduiește să adune mai mulți bani și să explice oamenilor de ce au fost necesare unele creșteri de taxe”, a subliniat ministrul.

Ministerul Economiei a anunțat că va colabora cu Ministerul Finanțelor pentru a recupera sumele datorate și pentru a preveni repetarea acestor situații.

Editor : Andreea Dobra

Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
