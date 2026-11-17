Radu Oprea a reafirmat, marţi la Bruxelles, angajamentul României de a continua sprijinul multidimensional pentru Ucraina şi a subliniat importanţa consolidării siguranţei aprovizionării în sectorul de apărare. Ministrul Apărării a pledat şi pentru întărirea securităţii în regiunea Mării Negre.

Radu Oprea a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE), în formatul miniştrilor apărării, potrivit comunicatului de presă al MApN. Pe agenda discuţiilor s-au aflat relaţiile UE-China din perspectiva securităţii şi apărării, evoluţia războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei şi modalităţile prin care statele europene pot consolida sprijinul acordat Kievului.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), miniştrii au discutat şi despre perspectivele cooperării transatlantice în domeniul securităţii şi apărării, în cadrul unui schimb de opinii la care a participat subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby.

În intervenţia sa, Radu Oprea a reafirmat angajamentul României pentru continuarea sprijinului multidimensional acordat Ucrainei şi a atras atenţia asupra necesităţii consolidării siguranţei aprovizionării, „care devine tot mai relevantă pentru sectorul de apărare". Ministrul a subliniat, totodată, importanţa menţinerii unităţii europene şi transatlantice în faţa ameninţărilor actuale.

Un alt subiect evidenţiat de oficialul român a fost securitatea în regiunea Mării Negre. Oprea a susţinut necesitatea protejării infrastructurilor critice, a asigurării libertăţii navigaţiei şi a dezvoltării capacităţilor de supraveghere şi de răspuns la ameninţările maritime.

Radu Oprea, la reuniunea Agenţiei Europene de Apărare

Tot marţi, ministrul Apărării a participat, la Bruxelles, şi la reuniunea Comitetului director al Agenţiei Europene de Apărare (EDA).

Discuţiile au vizat rezultatele procesului de revizuire coordonată anuală a apărării (CARD), cu accent pe identificarea oportunităţilor de cooperare între statele membre şi dezvoltarea capabilităţilor militare considerate prioritare.

În acest context, Radu Oprea a evidenţiat importanţa transformării recomandărilor CARD în proiecte multinaţionale concrete, care să contribuie la reducerea deficitelor de capabilităţi, la creşterea interoperabilităţii şi la consolidarea bazei industriale şi tehnologice de apărare europene.

Ministrul a mai subliniat necesitatea corelării iniţiativelor europene cu priorităţile naţionale şi cu procesele de planificare a apărării desfăşurate în cadrul NATO.

Editor : A.P.