Schiorul care a murit în urma avalanșei din Bucegi era ofițer ISU. Mesajul transmis de colegii lui

Raed Arafat, șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), a transmis în direct la Digi24 că schiorul care a murit în urma avalanșei din Munții Bucegi era un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), aflat în timpul liber. Dan Colniceanu, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit în stop cardiac, iar corpul neînsuflețit a fost transportat cu elicopterul SMURD în Bușteni. ISU Brașov l-a descris drept „unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului”.

O avalanşă s-a produs, sâmbătă, pe Valea Coştilei din Bucegi. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, cel puțin patru schiori au fost surprinși de zăpadă în zona Valea Coștilei.

„Din păcate, avem un deces, au fost și alte persoane conștiente, nu erau probleme cu ele. Persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salvamontiști și au fost încercate manevrele de resuscitare. A fost mobilizat un elicopter SMURD, decedatul a fost coborât cu elicopterul de la Bușteni. Decedatul este un ofițer de la ISU din Brașov, din păcate, aflat în timpul liber”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a transmis, însă, că alte trei persoane sunt „conștiente și fără probleme deosebite”.

Mesajul transmis de colegii de la ISU Brașov

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret și tristețe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care și-a pierdut viața în Munții Bucegi, surprins de o avalanșă în zona Văii Coștilei, la doar 35 de ani”, au transmis colegii ofițerului de la ISU Brașov.

Aceștia au arătat că Dan Colniceanu, încadrat de 12 ani în ISU, era „unul dintre cei mai pricepuți alpiniști au inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un caramad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături”.

„Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie și l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieții sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum”, au adăugat aceștia.

Reprezentanții ISU Brașov i-au transmis și un mesaj ofițerului ucis sâmbătă de avalanșă.

„Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui până în ultima clipă. Drum bun către stele, prieten drag! Să ne veghezi de acolo, de sus! Suntem alături de familie și le dorim putere pentru a depăși acest moment extrem de greu pentru noi toți”, potrivit postării ISU Brașov.

