Live TV

Schiorul care a murit în urma avalanșei din Bucegi era ofițer ISU. Mesajul transmis de colegii lui

Data actualizării: Data publicării:
schior
Din articol
Raed Arafat, șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), a transmis în direct la Digi24 că schiorul care a murit în urma avalanșei din Munții Bucegi era un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), aflat în timpul liber. Dan Colniceanu, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit în stop cardiac, iar corpul neînsuflețit a fost transportat cu elicopterul SMURD în Bușteni. ISU Brașov l-a descris drept „unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului”. 

O avalanşă s-a produs, sâmbătă, pe Valea Coştilei din Bucegi. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, cel puțin patru schiori au fost surprinși de zăpadă în zona Valea Coștilei.

„Din păcate, avem un deces, au fost și alte persoane conștiente, nu erau probleme cu ele. Persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salvamontiști și au fost încercate manevrele de resuscitare. A fost mobilizat un elicopter SMURD, decedatul a fost coborât cu elicopterul de la Bușteni. Decedatul este un ofițer de la ISU din Brașov, din păcate, aflat în timpul liber”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a transmis, însă, că alte trei persoane sunt „conștiente și fără probleme deosebite”. 

Mesajul transmis de colegii de la ISU Brașov

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret și tristețe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care și-a pierdut viața în Munții Bucegi, surprins de o avalanșă în zona Văii Coștilei, la doar 35 de ani”, au transmis colegii ofițerului de la ISU Brașov.

Aceștia au arătat că Dan Colniceanu, încadrat de 12 ani în ISU, era „unul dintre cei mai pricepuți alpiniști au inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un caramad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături”.

„Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie și l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieții sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum”, au adăugat aceștia.

Reprezentanții ISU Brașov i-au transmis și un mesaj ofițerului ucis sâmbătă de avalanșă.

„Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui până în ultima clipă. Drum bun către stele, prieten drag! Să ne veghezi de acolo, de sus! Suntem alături de familie și le dorim putere pentru a depăși acest moment extrem de greu pentru noi toți”, potrivit postării ISU Brașov. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
sorin grindeanu psd
2
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
barbat cu catuse la maini
4
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elicopter dsu
Avalanşă pe Valea Coştilei din Bucegi, un bărbat surprins de zăpadă a murit. Alte două persoane au fost salvate
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Raed Arafat prezintă documente, după acuzațiile într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD: „Sunt nefondate și contradictorii”
Raed Arafat a fost pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD. Acuzațiile oficiale ale Parchetului Militar
raed arafat
Reacția lui Raed Arafat după audierea de la Parchetul Militar: „Nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete”
accident rutier
Microbuz cu șapte persoane, răsturnat în Bistrița-Năsăud. Trei victime au nevoie de îngrijiri medicale
Recomandările redacţiei
valeriu stoica
Valeriu Stoica: „S-ar putea ca administrația din America să salute...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat...
nicusor dan face declaratii
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politică. Jocul de...
pacient intr-un pat de spital
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu mai...
Ultimele știri
Rușii din capitala culturală a țării au rămas complet fără internet. Al doilea oraș din țara lui Putin nu este singurul afectat
Israelul a ucis 13 persoane, printre care patru femei și un copil, în ultimul atac asupra Libanului, anunță autoritățile de la Beirut
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luciana Barroso, transformare spectaculoasă la brațul lui Matt Damon. Apariția ei a stârnit controverse: Cum...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Afacerea în care ar fi urmat să intre Mircea Lucescu, dar nu a mai apucat. Ion Țiriac a făcut anunțul: 50 de...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ofertat în direct de Gigi Becali, Mihai Pintilii a aflat când va obține licența PRO
Adevărul
Se rescrie istoria după desecretizarea arhivelor diplomatice? Cele trei puncte critice din dosarele...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”NU” pentru Real Madrid: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și se pregătește o lovitură de proporții
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Ce ar putea obține partidele suveraniste în schimbul votării moțiunii: „Fiecare parlamentar de la aceste...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte